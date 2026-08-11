«Сохраняйте спокойствие»: в Ярославле пройдут военные учения — когда

«Личный состав будет тренироваться действовать в сложной обстановке, чтобы быть готовым к любым задачам. Мы заранее рассказываем об этом, чтобы вы знали о происходящем и не волновались, если увидите людей в форме или услышите информацию об учениях. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и делитесь этой информацией с соседями, особенно со старшим поколением», — призвали в городской администрации.