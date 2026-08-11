«Сохраняйте спокойствие»: в Ярославле пройдут военные учения — когда

В Ярославле пройдут военные учения. Об этом рассказали в мэрии города. Власти уточнили, что учения продлятся с 10 августа по 5 сентября.
«На учебном полигоне полуострова Норский пройдут армейские тактические занятия. Военнослужащие будут отрабатывать навыки организации железнодорожных паромных переправ через реку Волгу», — рассказали в мэрии Ярославля.
Власти объяснили, что это штатная учебная ситуация. Такие тренировки проводятся регулярно для поддержания боевой готовности и не угрожают безопасности граждан.
«Личный состав будет тренироваться действовать в сложной обстановке, чтобы быть готовым к любым задачам. Мы заранее рассказываем об этом, чтобы вы знали о происходящем и не волновались, если увидите людей в форме или услышите информацию об учениях. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и делитесь этой информацией с соседями, особенно со старшим поколением», — призвали в городской администрации.
Ранее мы рассказывали, что на стройке военного городка в Ярославле прошел рейд. Правоохранители рассказали, что их интересовало.