«Расписание разбухает, ученики утомлены». Учеба в школе заметно изменится — чего ждать в сентябре

В новом учебном году в школах произойдут заметные изменения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина пообещала внести законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Даже если его примут, то без ЕГЭ школьники останутся только в 2027 году, а вот другие значимые изменения наступят в их жизни уже через месяц.

MSK1.RU обсудил нововведения с педагогами и рассказывает, каких потрясений ждать школьникам и их родителям.

Обществознания станет меньше

Обществознание в школах теперь будут преподавать только с 9 класса. Помощник президента России Владимир Мединский считает, что курс сократили без ущерба смыслу, но с ним согласны не все. Как объяснил MSK1.RU заслуженный учитель РФ, организатор экспериментальной школы «Преображение» Александр Снегуров, изменение плана не подготовлено и может навредить учащимся.

«Сокращение часов обществознания вводят без достаточного диагностического периода, просто изымают предмет. Это чисто бюрократическая мера. Многие дети нацелены на сдачу экзамена по обществознанию, и что, теперь экзамен отменять? Вузы запрашивают результаты по обществознанию, система долго подстраивалась под этот предмет. Потеряно много усилий и времени», — сказал собеседник.

Он добавил, что аналогичные инициативы нужно принимать только после пробных периодов. Изменить программу в нескольких школах, замерить результаты, затем обсудить с родителями и специалистами — на внедрение инноваций должно уйти минимум два года.

Такие сырые изменения влияют неблаготворным образом, потому что вносят элемент хаоса, неопределенности, нестабильности, какой-то шаткости. Одно ввели, другое отменили… Александр Снегуров заслуженный учитель РФ

Истории — больше

В то же время увеличат количество уроков истории. В 5 классе будет 68 часов всеобщей истории, 34 — истории края; в 6 и 7 классах — 28 часов всеобщей истории, 57 часов — истории России, 17 часов — истории края; в 8 классе — 34 часа всеобщей истории, 68 часов истории России; в 9 классе — 23 часа всеобщей истории, 45 часов истории России.

Александр Снегуров считает намерение расширять часы по предмету неплохим, но задается вопросом, почему за счет обществознания.

«Обществознание базируется на истории, это предмет родственный. Так что не проработана инициатива», — сказал он.

Ученики 5–7 классов также будут изучать историю новых российских территорий. Для этого Минпросвещения утвердило учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия».

Научат духовным ценностям

В этот учебный год чиновники решили не только перетасовать предметы, но и добавить новый — «Духовно-нравственную культуру России». Сначала его будут преподавать пятым классам, в 2027/2028 учебном году — еще в шестых и седьмых.

Главная цель уроков — сформировать у школьников основы традиционных ценностей. Для этого их будут знакомить с биографиями государственных деятелей, представителей культурной сферы, ученых и военных (в том числе участников СВО).

Александр Снегуров по этому поводу сказал, что предмет тоже не прошел диагностический период и дублирует темы из истории и литературы.

Духовно-нравственное начало у нас на всех предметах должно присутствовать. К тому же есть «Разговоры о важном» по понедельникам, этого уже достаточно. У нас же расписание разбухает, ученики утомлены. Говорят: «Давайте домашнее задание отменим» — и вводят новые предметы. Нет логики, нет резонной стратегии. Александр Снегуров заслуженный учитель РФ

Английский сократят

Уроки английского языка тем временем сокращают. С 1 сентября в 5–7 классах будет 408 часов в год вместе 510. Эту идею собеседник MSK1.RU тоже не поддерживает, так как ученикам будет сложнее овладеть предметом и подготовиться к экзаменам.

«Это всё нелепые инициативы, как будто они рождаются на эмоциональном подъеме или заимствованы из кабинетов, не связанных со школьной практикой. Из-за сокращения часов на английский будет разрастаться репетиторский пул, кто-то перейдет на очно-заочное обучение, потому что всё меньше причин ходить в школу», — высказался Снегуров.

Появятся оценки за поведение

В некоторых школах с 1 сентября будут ставить оценки за поведение, а спустя год такой подход хотят распространить на все общеобразовательные заведения страны. Александр Снегуров к этому относится двояко. С одной стороны, хамство и наглость учеников «захлестывают», а с другой — оценки этого не исправят.

«Большинство ребят индифферентно относятся к оценкам за поведение, либо даже с насмешкой. На тех лентяев, бессовестных натур, которые унижают учителей, оценка не повлияет. Как она их остановит? К оценке должны быть привязаны конкретные меры: поставили ученику дважды в четверти недопустимое поведение — он отправляется в спецкласс», — предложил педагог.

Он вообще критически относится к большинству последних изменений.

Будет продолжаться отстранение бюрократической плоскости от пространства, где учатся люди. Они продолжат учиться, несмотря на все инновации, идя своим курсом. Бюрократия замкнется в своем кругу, но, конечно, это плохо влияет на общую панораму и общий пейзаж. Александр Снегуров заслуженный учитель РФ

Первоклассников оставят без домашки

На первый взгляд позитивное нововведение придумали для первоклашек: им отменили домашние задания. Казалось бы, это позволит не перегружать детей, но почему есть сомнения? Методист и учительница начальных классов Юлия Понятовская объяснила в соцсетях.

«Давайте ответим себе честно на один вопрос. Когда ребенок должен закреплять то, что начал осваивать на уроке? <…> За 40 минут учитель физически не сможет посадить рядом каждого ребенка и прописать с ним букву столько раз, сколько нужно. <…> Умение грамотно писать и красивый почерк не появляются после одного объяснения. И уверенное чтение тоже. <…> Любой навык развивается только через „систематическое повторение“, — сказала она.

На вопрос MSK1.RU, будут ли учителя нарушать новые нормы и давать задания на дом, Понятовская ответила, что не может отвечать за каждого педагога.