Россиянка вырвала дочь из рук похитителей в Испании: девочку силой тащили в море. Новости 11 августа

Подозреваемых задержала полиция Источник: Policia Nacional

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 августа.

Оплата картами Visa и Mastercard станет недоступна

У россиян могут возникнуть трудности с онлайн-оплатой покупок картами платежных систем Visa и Mastercard. Об этом предупредили на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

По информации ведомства, это связано с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов. Оператор заявляет, что это не повлияет на безопасность данных и платежей.

«Карты „Мир“ продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые в 2022 году ушли из России», — говорится на сайте НСПК.

Кроме того, при оплате покупок через систему Систему быстрых платежей (СПБ) или при заходе на сайты компании через иностранные браузеры у некоторых пользователей может появиться предупреждение о том, что подключение не защищено. Оператор отмечает, что бояться этого не стоит, так как данным пользователя ничего не угрожает.

«Это техническое сообщение не влияет на проведение платежа и не означает, что ваши данные находятся под угрозой. Все операции через СБП остаются надежно защищенными», — уточнили в НСПК.

Подростки скупают таблетки для похудения с наркотиком

На российских маркетплейсах продаются биологически активные добавки для похудения с сибутрамином, вызывающим серьезные проблемы со здоровьем, включая психические расстройства и сердечные заболевания. В БАДах Supressa Fast Metabolism, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и кофе S Figura Slim исследования двух независимых лабораторий подтвердили наличие сибутрамина. В капсулах Supressa Fast Metabolism обнаружили 28,5 мг вещества, в Ultra Lipo 3 — 37 мг, а в Mineral Balance — 25,3 мг на капсулу.

Отмечается, что это в 2–3 раза превышает максимальные дозировки в зарегистрированных рецептурных препаратах. Препараты поступают из Казахстана через посредников, что позволяет обходить таможенный досмотр внутри ЕАЭС. Олег Павлов, руководитель Общественной потребительской инициативы, отметил, что производство ведется кустарным способом, без соблюдения стандартов.

Сибутрамин запрещен или ограничен в некоторых странах из-за риска для сердечно-сосудистой системы, а в России продается только по рецепту врача.

Роспотребнадзор уже начал проверку по этому поводу. Отмечается, что средства не внесены в Единый реестр ЕАЭС. Ведомство рекомендует проверять регистрацию через сервисы ЕАЭС и сайт Роспотребнадзора. Также Роспотребнадзор потребовал от АКИТ немедленно изъять такие товары с маркетплейсов.

В больницах ужесточат правила лечения

С 1 сентября вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Основное нововведение заключается в том, что клиники не смогут сокращать объем или продлевать сроки ожидания бесплатной помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за отказа пациента от платных услуг.

Кроме того, медицинские работники будут обязаны информировать пациентов о возможности получения необходимой помощи бесплатно. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия, бесплатная медицинская помощь должна оказываться в полном объеме и в установленные сроки вне зависимости от того, воспользовался ли пациент платными услугами.

Он считает, что это нововведение должно решить проблему, когда пациентам предлагают выбирать между длительным ожиданием и платной услугой. Если в медицинской организации пациенту сообщают, что получить услугу быстрее можно только на платной основе, это является нарушением. Необходимо сохранить запись на прием, переписку, письменный отказ или предложение о платной услуге, а также дату, время и фамилию, имя и отчество сотрудника.

«Пишут заявление на имя главврача, в котором указывают фактические обстоятельства. Потом копию направляют в департамент здравоохранения — у него есть сайт. В Москве на этот сайт достаточно направить заявление, и, как правило, меры принимаются достаточно быстро», — перечислила алгоритм действий медицинский юрист Ирина Гриценко.

О том, какие еще правила изменятся с сентября 2026 года, можно узнать здесь.

Длинных новогодних каникул в России не будет в ближайшие пять лет

Длинные новогодние праздники ждут россиян только через пять лет. Отдых продлится 12 дней, сообщила Татьяна Подольская, эксперт Президентской академии.

«Предварительно, 31 декабря 2031 года выпадает на среду, а 11 января 2032 года — на воскресенье. Если правила не изменятся, отдых растянется на 12 дней», — сказала Подольская.

По ее информации, такой прогноз основан исключительно на календаре, а не на нормативных документах. Такая продолжительность каникул обусловлена совпадением календарных схем декабря 2031 и января 2032 годов с теми, что были в декабре 2025 и январе 2026 годов. В эти периоды 31 декабря выпадал на среду, что позволило Министерству труда и социальной защиты РФ перенести этот день на выходной, как это обычно делается.

Названа продолжительность уроков у первоклассников

Длительность уроков для первоклассников в первой и второй четвертях не должна превышать 35 минут, а во второй и третьей четвертях — 40 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения России, которые изучил ТАСС.

«Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе — 35 минут (в сентябре — декабре) и 40 минут (в январе — мае); 2–11-х классах — 45 минут; классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут», — говорится в документе.

Для всех остальных школьников уроки должны длиться 45 минут.

ЕГЭ хотят усложнить из-за большого количества стобалльников

В России предлагают изменить формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы избежать ситуаций, когда значительное число отличников конкурирует за ограниченное количество мест в вузах. С такой инициативой выступил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сообщил Фурсенко в интервью «Юнашев LIVE».

По его мнению, это поможет решить проблему, когда слишком много выпускников с высокими результатами претендуют на ограниченное число мест. Такой подход позволит более точно оценить уровень знаний абитуриентов и снизит средний балл по экзамену.

Кроме того, Фурсенко выступил с инициативой отменить значительную часть олимпиад, аргументируя это тем, что они потеряли свою ценность. При этом он не опасается негативной реакции со стороны родителей выпускников.

«Сейчас проклинают, когда дети набирают 300 баллов, а поступить всё равно не могут», — подчеркнул он.

В школах можно отказаться от электронного дневника

Школа может не принуждать ребенка к регистрации на образовательных цифровых платформах — закон сохраняет за родителями право выбора. Об этом напомнил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Цифровизация школы — большое и нужное дело. Электронные дневники, образовательные платформы, интерактивные задания — всё это помогает учителям и дает детям новые возможности. Но мы не должны забывать, что семьи бывают разными. Где-то у ребенка есть личный компьютер и быстрый интернет, а где-то один телефон на всю семью. Где-то родители свободно владеют технологиями, а кто-то только осваивают их. И закон дает право каждой семье решать самой, участвовать в цифровой среде или нет», — заявил Свищев в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, если родители решили отказаться от регистрации электронного дневника, то могут написать заявление на имя директора школы. В заявлении следует указать, что родители не дают согласия на обработку персональных данных ребенка и просят не регистрировать его на цифровых платформах. Заявление подается в двух экземплярах, один из них остается у родителей с отметкой о принятии.

«Отказ от регистрации — не конфликт, а реализация вашего законного права. И школа обязана это принять. Никаких угроз, давления или плохих оценок быть не должно. Если ребенок учится хорошо, то ему не нужны дополнительные платформы, чтобы доказать свои знания», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, если ребенок уже зарегистрирован, то родители имеют право отозвать согласие и потребовать удалить аккаунт из системы. Для этого тоже нужно подать заявление на имя директора школы о прекращении регистрации несовершеннолетнего на конкретных платформах. В заявлении указать, что ребенок был зарегистрирован без согласия родителей, и попросить удалить все данные.

«Вы можете в любой момент отозвать согласие, и аккаунт вашего ребенка обязаны удалить. Это ваше право, и школа обязана его исполнить. Цифровизация — инструмент, а не обязательство. И каждый родитель сам решает, пользоваться этим инструментом или нет», — заключил Свищев.

Школьник погиб в горах Абхазии

В горах Абхазии произошла трагедия: там погиб подросток. Инцидент случился в Гулрыпшском районе, когда группа туристов поднималась на гору.

«Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района. В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.

Несчастье произошло накануне вечером. В МЧС узнали о происшествии 10 августа, но информация стала доступна только сегодня.

Спасатели напомнили туристам, что в Абхазии нет строгих правил обязательной регистрации маршрутов. Путешественникам советуют заранее сообщать спасательным службам о своих планах.

«Наличие оперативных данных о местонахождении туристов позволяет спасателям МЧС незамедлительно реагировать на ЧП. В экстренной ситуации это исключает трату драгоценного времени на поиски и позволяет оперативно оказать помощь», — отмечается в сообщении.

В Испании россиянка спасла свою дочь от похищения

В Аликанте российская туристка спасла свою четырехлетнюю дочь от похищения на пляже Постигет. Мужчина пытался утащить девочку в море, однако мать вовремя вмешалась. Двое подозреваемых задержаны.

По информации Libertaddigital, женщина отдыхала с двумя дочерьми 4 и 12 лет и подругой. Некоторые время рядом с ними находились двое марокканцев примерно 30 лет. Внезапно один из них схватил младшую дочь и направился с ней в сторону моря, где его ждал сообщник.

Женщина мгновенно бросилась в воду и начала бороться с похитителем. Ей удалось вырвать ребенка и спасти его. О случившемся она сразу же сообщила сотрудникам местной полиции, которые дежурили прямо на пляже.

Мужчины попытались скрыться вплавь, но не уплыли далеко. Полицейские дождались, пока злоумышленники выйдут из воды, и задержали обоих. Позже злоумышленников передали Национальной полиции — она ведет следствие.