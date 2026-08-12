Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где могут скрываться родители

Старший сын Ирины Усольцевой, которая пропала вместе со своим супругом Сергеем и их дочерью, рассказал, где они могут скрываться. По его предположениям, родные сбежали в США.
«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли. Других родственников или друзей за границей у них я не знаю», — рассказал Баталов ТАСС.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Прошло несколько этапов поисков семьи. Следов или останков найти не удалось.
Следствием изначально отрабатывались несколько версий исчезновения Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай, криминальная версия и побег. Точный маршрут, по которому семья планировала идти в Кутурчинском Белогорье, неизвестен.
Старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов верит, что семья до сих пор находится в лесу. Также он не исключает, что они могли сбежать. С телефонного номера пропавших супругов поступило аудиосообщение, рассказал исследователь и друг семьи Валентин Дегтерев. Однако есть сомнения, что его записал реальный человек, а не искусственный интеллект.