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Происшествия Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где могут скрываться родители

Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где могут скрываться родители

Семья исчезла в сентябре 2025 года

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Сын пропавшей семьи верит, что они живы | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»Сын пропавшей семьи верит, что они живы | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Сын пропавшей семьи верит, что они живы

Источник:

Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Старший сын Ирины Усольцевой, которая пропала вместе со своим супругом Сергеем и их дочерью, рассказал, где они могут скрываться. По его предположениям, родные сбежали в США.

«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли. Других родственников или друзей за границей у них я не знаю», — рассказал Баталов ТАСС.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Прошло несколько этапов поисков семьи. Следов или останков найти не удалось.

Следствием изначально отрабатывались несколько версий исчезновения Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай, криминальная версия и побег. Точный маршрут, по которому семья планировала идти в Кутурчинском Белогорье, неизвестен.

Старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов верит, что семья до сих пор находится в лесу. Также он не исключает, что они могли сбежать. С телефонного номера пропавших супругов поступило аудиосообщение, рассказал исследователь и друг семьи Валентин Дегтерев. Однако есть сомнения, что его записал реальный человек, а не искусственный интеллект.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Тайга Поиск Красноярск США
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Комментарии
4
Гость
3 часа
По ТВ на каком-то канале не полностью видели расследование этого случая. Нашли тропу или дорогу, по которой можно было уйти незамеченными к шоссе, там вполне могла ждать машина, вертолет прилетал в этот день, номер активен, СМС приходящие и прочитанные абонентом. Все говорит о том, что они ловко смылись.
Гость
4 часа
это сразу было понятно что сбежали
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Гость
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