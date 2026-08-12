Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где могут скрываться родители

Сын пропавшей семьи верит, что они живы Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Старший сын Ирины Усольцевой, которая пропала вместе со своим супругом Сергеем и их дочерью, рассказал, где они могут скрываться. По его предположениям, родные сбежали в США.

«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли. Других родственников или друзей за границей у них я не знаю», — рассказал Баталов ТАСС.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Прошло несколько этапов поисков семьи. Следов или останков найти не удалось.

Следствием изначально отрабатывались несколько версий исчезновения Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай, криминальная версия и побег. Точный маршрут, по которому семья планировала идти в Кутурчинском Белогорье, неизвестен.