Такое случается раз в десятилетия: кому новолуние 12 августа принесет крутые перемены

Кто-то в это новолуние сделает шаг, который изменит его жизнь на годы вперед Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

12 августа над нами развернется главное космическое шоу года: солнечное затмение настигнет огненный знак Льва. По словам астрологов, это будет не просто очередное новолуние, а мощная точка невозврата, усиленная парадом шести планет и пиком метеорного потока Персеиды. Вселенная буквально гасит старые сценарии, чтобы запустить кармическую перезагрузку на полтора года вперед. Давайте разберемся, кому затменное новолуние принесет триумф, а кого заставит сменить жизненные ориентиры.

Что такое новолуние во Льве

Затменное новолуние во Льве 12 августа представляет собой полное солнечное затмение на 20-м градусе Льва. Оно официально открывает мощнейший двухнедельный коридор затмений (до лунного затмения 28 августа) и запускает новый кармический цикл, который, уверяют астрологи, кардинально изменит жизни многих людей на ближайшие полтора года.

— Примерно как оказаться в королевстве кривых зеркал: реальность искажается под влиянием эмоций, ситуации повторяются под разным углом, а любой поступок может потянуть за собой шлейф непредвиденных последствий, — объясняет астролог Василиса Володина.

— Новолуние наступит 12 августа в 20:37 мск в знаке Льва — символе яркости, творчества и уверенности. Этот день дает мощный импульс к переменам: многим захочется выйти из тени, начать новый проект или сменить имидж, — уверяет экстрасенс Аделина Панина.

Главные особенности затмения 12 августа

В эти сутки на небе разворачивается редчайший космический спектакль. Полное затмение Солнца совпадает с пиком мощнейшего ежегодного метеорного потока Персеиды (до 100 метеоров в час) и большим парадом шести планет.

— За час до рассвета Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун выстроятся в одну дугу, словно невидимая рука провела черту по небу. Это не просто астрономия. Это активация высших каналов, — говорит Аделина Панина. — Каждая планета несет свою частоту: Меркурий — мысль, Марс — волю, Юпитер — удачу, Сатурн — судьбу, Уран — прорыв, Нептун — иллюзию. Их одновременное выравнивание синхронизирует эти потоки внутри тебя.

Астрологическое влияние новолуния

Поскольку Лев — это знак Солнца, творчества, гордости и проявления своего «Я», затмение бьет точно по нашему самолюбию и амбициям.

Многим придется столкнуться с ситуациями, где их эго будет уязвлено. Это время, когда старые способы привлекать внимание и требовать признания перестают работать. Главный урок — научиться светить изнутри, а не ради чужих аплодисментов.

Это новолуние повторяет кармическую петлю двадцатилетней давности. В вашей жизни могут всплыть нерешенные ситуации, амбиции или люди из прошлого цикла (особенно из 2007–2008 годов), давая шанс переиграть сценарий правильно.

На внешнем плане оно может принести свержение «диктаторов», громкие отставки лидеров или жесткие конфликты с начальством, так как затмение делает напряженный аспект к ретроградному Сатурну.

На кого новолуние повлияет сильнее всего

В эпицентре изменений окажутся представители фиксированного креста. Если в вашем гороскопе есть важные планеты или асцендент с 15-го по 25-й градус этих знаков, ваша жизнь начнет стремительно менять русло.

Для Львов это время тотального личного ребрендинга и возвращения авторства над своей судьбой.

Водолеям оно несет кардинальные трансформации в сфере брака, партнерства и судов.

Тельцов ждут фундаментальные перемены в вопросах дома, семьи, недвижимости и корней.

А для Скорпионов новолуние сулит глобальный перезапуск карьеры, социального статуса и профессиональных целей.

Что делать 12 августа

Астрологи рекомендуют в этот день практиковать внутреннюю тишину. Энергетика дня крайне взрывоопасна из-за парада планет. Проведите день спокойно, без лишнего пафоса.

— Не бросайтесь словами, не ставьте точку, не торопитесь ни с чем серьезным — будь то брак, развод, переезд или смена работы, — советует Василиса Володина. — Разобраться, где интуиция, а где заскок, сейчас сложно. Идеи и мысли — записывайте. Важные решения — давайте уже в сентябре.

Сознательно отказывайтесь от гордыни. Если вас провоцируют на конфликт, не пытайтесь доказать свою правоту с позиции «Я здесь главный». Любые связи, разорванные на эмоциях в этот день, восстановить будет невозможно.

— Резких движений лучше не делать — и буквально тоже, риск травм выше обычного, — говорит Василиса Володина. — Главная ловушка — распылять энергию в театральных жестах и пытаться кого-то впечатлить.

А еще наблюдайте за знаками: события 12 августа носят фатальный характер. Замечайте, кто уходит из вашей жизни, а какие предложения поступают.