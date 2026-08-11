В России обнародован рейтинг регионов по числу ДТП. Какое место заняла Ярославская область

Ярославская область попала на 65 место в рейтинге регионов по числу ДТП Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославская область заняла 65 место в федеральном рейтинге регионов по ДТП. По данным РИА Новостей, за первые шесть месяцев 2026 года в регионе пришлось 111 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта. При этом за полугодие число пострадавших и погибших составило 58 человек на 100 тысяч жителей.

Аварийность по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилась почти на 12,5%.

Расчеты РИА Рейтинг составлялись по данным МВД РФ и Росстата. Автотранспортные средства включают автобусы, грузовой и легковой автотранспорт.

Рейтинг регионов России по числу ДТП за первые шесть месяцев 2026 года Источник: РИА Рейтинг

Чуть хуже ситуация обстоит у соседей: Владимирская область разместилась на 77 месте (147,4 ДТП на 100 тыс. ед. транспорта), Костромская область — 83 место из 85 (186,7 ДТП на 100 тыс. ед. транспорта).

А вот в Вологодской и Тверской областях ситуация на дорогах чуть лучше: регионы занимают 45 и 51 места соответственно. В Вологодской области за первое полугодие зафиксировали 97 ДТП на 100 тыс. ед. транспорта, а в Тверской области — 101,1 ДТП на 100 тыс. ед. транспорта.

Первую строчку рейтинга занимает Чеченская республика, где зафиксировали 10,7 ДТП на 100 тысяч единиц транспорта и 5,5 ДТП с погибшими и ранеными на 100 тыс. жителей.