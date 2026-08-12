Сотни беспилотников атаковали множество курортов Черного моря: погибли люди, среди них ребенок

Краснодарский край отражал атаку нескольких сотен беспилотников всю ночь, об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. К сожалению, погибли и пострадали люди. Всё, что известно о ночных налетах на Кубань, собрали в материале.
Атака на Новороссийск
В Новороссийске во время атаки пострадали 8 человек, в числе которых один ребенок. Их госпитализировали. К сожалению, не обошлось без жертв, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным», — отметил глава региона.
Взрывы в городе не прекращались всю ночь. У части жителей пропал свет. Люди прятались в коридорах и ванных комнатах вместе с детьми и питомцами.
В настоящее время известно о падении обломков беспилотников на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. На местах работают оперативные и специальные службы.
«В ближайшее время к оценке последствий атаки БПЛА приступит муниципальная комиссия. Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек», — поделился губернатор Кондратьев.
Очевидцы отмечают, что такой страшной ночи в городе еще не было. Подробнее об этой атаке мы писали здесь.
Удары по Анапе
Неспокойной ночь была и в Анапе. Там обломки беспилотников повредили жилой дом.
Во время атаки пострадали два человека. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.
Налеты беспилотников на Геленджик и Темрюкский район
Три частных дома пострадало в результате налетов на Геленджик. Там ранило двоих человек. По словам Кондратьева, пострадавших госпитализировали.
Также обломки беспилотников упали во дворе частного дома в поселке Волна Темрюкского района. Во время удара пострадал один человек. Губернатор отметил, что врачи делали всё возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.
Обновлено 8:25 (мск): За ночь над Россией уничтожили 502 беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.