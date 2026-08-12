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Происшествия Сотни беспилотников атаковали множество курортов Черного моря: погибли люди, среди них ребенок

Сотни беспилотников атаковали множество курортов Черного моря: погибли люди, среди них ребенок

Обломки дронов упали на 21 дом в Краснодарском крае

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Атаку беспилотников всю ночь отражали в четырех городах на Кубани (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАтаку беспилотников всю ночь отражали в четырех городах на Кубани (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Атаку беспилотников всю ночь отражали в четырех городах на Кубани (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Краснодарский край отражал атаку нескольких сотен беспилотников всю ночь, об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. К сожалению, погибли и пострадали люди. Всё, что известно о ночных налетах на Кубань, собрали в материале.

Атака на Новороссийск

В Новороссийске во время атаки пострадали 8 человек, в числе которых один ребенок. Их госпитализировали. К сожалению, не обошлось без жертв, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным», — отметил глава региона.

Взрывы в городе не прекращались всю ночь. У части жителей пропал свет. Люди прятались в коридорах и ванных комнатах вместе с детьми и питомцами.

В настоящее время известно о падении обломков беспилотников на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. На местах работают оперативные и специальные службы.

«В ближайшее время к оценке последствий атаки БПЛА приступит муниципальная комиссия. Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек», — поделился губернатор Кондратьев.

Очевидцы отмечают, что такой страшной ночи в городе еще не было. Подробнее об этой атаке мы писали здесь.

Удары по Анапе

Неспокойной ночь была и в Анапе. Там обломки беспилотников повредили жилой дом.

Во время атаки пострадали два человека. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

Налеты беспилотников на Геленджик и Темрюкский район

Три частных дома пострадало в результате налетов на Геленджик. Там ранило двоих человек. По словам Кондратьева, пострадавших госпитализировали.

Также обломки беспилотников упали во дворе частного дома в поселке Волна Темрюкского района. Во время удара пострадал один человек. Губернатор отметил, что врачи делали всё возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Обновлено 8:25 (мск): За ночь над Россией уничтожили 502 беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Краснодарский край Гибель
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