«Боже, как бахает у моря»: дроны ударили по жилым домам в Новороссийске, пострадали люди. Главное о мощной атаке на курорт

Дроны пролетали прямо у окон (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мощная атака беспилотников была сегодня ночью на Новороссийск. Обломки дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. К сожалению, пострадали люди. Всё, что известно о ночном налете на курорт, собрали в материале.

Есть пострадавшие

Во время ударов по курорту на Черноморском побережье пострадали люди. Мэр города Андрей Кравченко рассказал о последствиях.

«По предварительной информации, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь», — заявил он в своем Telegram-канале.

В настоящее время на местах работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий атаки.

Также для пострадавших работают пункты временного размещения на базе двух школ. Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием.

Взрывы не прекращались всю ночь

Всю ночь местные жители слышали жужжание и взрывы. По словам очевидцев, такой страшной ночи в городе еще не было.

У части жителей пропал свет. Люди прятались в коридорах и ванных комнатах вместе с детьми и питомцами.

«Боже, как бахает у моря», — приводят слова очевидца наши коллеги из 93.RU.

У людей сдавали нервы. По словам новороссийцев, грохот был прям над головой и возле окон.

«Уже штук пять возле моего окна пролетели», — отмечает один из местных.

Вместе с этим в городе была атака и безэкипажных катеров. Жители отмечали сильный запах гари.

К утру беспилотную опасность в городе отменили. Однако пока движение общественного транспорта там ограничено. На дорогах убирают обломки беспилотников, отметил Кравченко.