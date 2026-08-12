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Происшествия «Боже, как бахает у моря»: дроны ударили по жилым домам в Новороссийске, пострадали люди. Главное о мощной атаке на курорт

«Боже, как бахает у моря»: дроны ударили по жилым домам в Новороссийске, пострадали люди. Главное о мощной атаке на курорт

Взрывы не прекращались всю ночь

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Дроны пролетали прямо у окон (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUДроны пролетали прямо у окон (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дроны пролетали прямо у окон (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мощная атака беспилотников была сегодня ночью на Новороссийск. Обломки дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. К сожалению, пострадали люди. Всё, что известно о ночном налете на курорт, собрали в материале.

Есть пострадавшие

Во время ударов по курорту на Черноморском побережье пострадали люди. Мэр города Андрей Кравченко рассказал о последствиях.

«По предварительной информации, есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь», — заявил он в своем Telegram-канале.

В настоящее время на местах работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий атаки.

Также для пострадавших работают пункты временного размещения на базе двух школ. Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием.

Взрывы не прекращались всю ночь

Всю ночь местные жители слышали жужжание и взрывы. По словам очевидцев, такой страшной ночи в городе еще не было.

У части жителей пропал свет. Люди прятались в коридорах и ванных комнатах вместе с детьми и питомцами.

«Боже, как бахает у моря», — приводят слова очевидца наши коллеги из 93.RU.

У людей сдавали нервы. По словам новороссийцев, грохот был прям над головой и возле окон.

«Уже штук пять возле моего окна пролетели», — отмечает один из местных.

Вместе с этим в городе была атака и безэкипажных катеров. Жители отмечали сильный запах гари.

К утру беспилотную опасность в городе отменили. Однако пока движение общественного транспорта там ограничено. На дорогах убирают обломки беспилотников, отметил Кравченко.

Обновлено 07:28 мск). Восьмилетний ребенок погиб в результате атаки, еще восемь человек ранены, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Новороссийск Черное море Атака Беспилотник Взрыв
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Комментарии
10
Гость
1 час
И как же кучно они работают по нам! Где их так хорошо научили?
Гость
1 час
Ну кто бы мог подумать об этих дальнобойных мерах воздействия на режим москвы в далеком 2022 году...
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Гость
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