Рыбалка с катера, маяки и фермы морепродуктов. Что посмотреть и чем заняться во Владивостоке: гид для туристов

Экскурсии во Владивостоке проводят круглогодично, зимой это могут быть музейные вылазки или путешествие к историческим местам города. Летом круг расширяется, и многие теряются в предложениях. Куда сходить? Посмотреть маяки? Послушать про Миллионку? Или погулять по пляжу в бухте Стеклянной?
VLADIVOSTOK1.RU собрал большую подборку предложений, которые захватят внимание и помогут познакомиться с городом получше.
Ранее мы уже составляли подборки о том, как посмотреть Владивосток за день и три дня, что нужно попробовать из местных блюд. Составили подборку главных маяков Приморья, рассказали, какие бухты достойны внимания и какую машину взять в аренду, чтобы до них добраться. Все материалы на тему «Чем заняться в Приморье или Владивостоке» собираем по этой ссылке и в специальном сюжете.
- Самые посещаемые экскурсии
- Вид с моря
- Джиппинг
- Необычные экскурсии
- Каменная история — форты
- Где выбирать экскурсии и как не ошибиться
- Как одеться и что взять
Самые посещаемые экскурсии
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Предлагают такую поездку все турфирмы и гиды, выбрать есть из чего. В основном группу везут на автобусе по центру, Светланской и другим значимым улицам. В большинство программ входит подъем на фуникулере. В России такого транспорта всего два.
Но есть и предложение для любителей ходить пешком. Маршрут можно выбрать, во время прогулки гид расскажет об истории улиц, важных датах и людях, которые стали символами города.
Стоимость на автобусе — от 2,1 тысячи рублей с человека. Длительность от 4 до 6 часов;
стоимость пешком — от 1,6 тысячи рублей с человека. Длительность от 2 часов.
Экскурсия по Миллионке
Это исторический квартал, наполненный мифами, легендами и увлекательными историями. Власти задумали его реконструировать, но даже предварительные рендеры вызвали у местных шквал возмущения. Люди любят район за его своеобразную, уникальную историю.
Бывший центр притяжения эмигрантов, густо населенный китайцами, где, по легенде, были целые опиумные дома, стал самым «развлекательным» районом современного Владивостока. Обо всех секретах можно узнать на подобных экскурсиях.
Стоимость — от 600 рублей с человека. Длительность — от 2 часов;
в некоторые туры включен обед, его стоимость — от 2,5 тысячи рублей с человека. Длительность — от 2,5 часа.
Посещение маяков Владивостока
Символ города — маяк Токаревского, это там, где заканчивается суша и начинается Тихий океан. Сюда приплывают киты, ларги и даже косатки. Их можно видеть зимой и летом. До маяка придется идти по воде, можно и не идти, но около него получаются очень атмосферные фотографии.
Помимо этого, вам покажут еще четыре маяка. Эти прогулки входят в программу обзорных экскурсий по Владивостоку на автобусе или морском транспорте.
Стоимость — от 10 тысяч рублей за человека. Длительность — от 5 часов.
Визит в бухту Стеклянную
Необычное место с увлекательной историей, где можно прогуляться по стеклу и полюбоваться его бликами на солнце. Пляж имеет уникальную историю: стекло сюда намывало десятки лет с соседствующей мусорной свалки. Потом полигон перенесли — и стеклу браться стало неоткуда.
Туристы со временем растащили себе на сувениры большую часть, а местным пришлось это восстанавливать. Но пляж всё равно под угрозой потери своей особенности, поэтому эту точку следует включить в свой чек-лист в ближайшие два года.
Стеклянная бухта включена в обзорные экскурсии, зачастую сюда можно попасть во время поездки на остров Русский и пляж Шаморы.
Стоимость — от 2,3 тысячи рублей. Длительность — от 5 часов.
Вид с моря
Вечерняя обзорная прогулка
Город, мосты и морской горизонт в лучах заходящего солнца, а потом и вовсе светящийся в ночи — идеальное завершение вечера. Туристов катают по проливу Босфор Восточный и бухте Золотой Рог. Оттуда открывается вид на Золотой и Русский мосты, набережную Цесаревича и символ города — Токаревский маяк. Если не будет тумана, можно увидеть потрясающий закат.
Стоимость — от 3,9 тысячи рублей за человека. Длительность — от 2 часов.
Морские котики и морепродукты
За один день вам покажут самые живописные морские достопримечательности в черте города. Это гроты мыса Тобизина, высадка на острове Шкота и любование огненными скалами. Можно увидеть тюленей (ларгу и нерпу), посетить морскую ферму, где выращивают дальневосточные морепродукты, и попробовать моллюсков. Но это зависит от программы тура, которую лучше уточнить заранее.
Некоторые гиды предлагают свободное время: например, заходят в бухту и дают возможность понырять с катера или просто позагорать на палубе.
Стоимость — от 5,5 тысячи с человека. Длительность — от 4 часов;
стоимость с дегустацией морепродуктов — от 9,5 тысячи с человека. Длительность — от 9 часов.
Сап-прогулка по бухтам острова Русского
Вариант для тех, кто не любит морской транспорт и предпочитает уединение. Да, на сапе можно его достичь даже в группе из 10 человек. Зачастую гиды предоставляют всю амуницию, но если вы со своим, то лучше уточнить это до покупки тура.
Совет из отзывов: людям с весом от 100 килограммов стоит заранее выяснить, есть ли у организаторов крупный сапборд с повышенной грузоподъемностью. Иначе на берегу к экскурсии не допустят.
Стоимость — от 2,8 тысячи рублей за человека. Длительность — от 2 часов.
Индивидуальная прогулка на катере
Принцип тот же, что и у групповой прогулки вокруг островов Владивостока. Но вы берете тур только для себя и компании. Можно организовать девичник, день рождения, романтическое свидание и тому подобное. В отзывах пишут, что можно договориться об индивидуальном маршруте или просто составить тот план, который нравится.
Можно ловить рыбу, готовить шашлыки на палубе или высадиться в живописном месте и провести на пляже весь день, а после посмотреть ночной Владивосток.
Стоимость — от 35 тысяч за прогулку в зависимости от количества человек и размера судна. Длительность — от 8 часов.
Рыбалка
Если вы любитель рыбалки или просто хотите попробовать себя в этом деле, такая экскурсия для вас. Вам и город с моря покажут, и виды островов самые живописные, и в бухте рыбку поймаете. Потом ее там же приготовят и накормят. В отзывах пишут, что улов большой, а гиды знают рыбные места.
Ловится камбала, минтай, терпуг, треска и даже кальмар. Уровень подготовки не важен, некоторые приглашают на экскурсии семьи с детьми, но уточняют, что это групповые туры. Значит, на катере будут и незнакомцы.
Стоимость — от 7,2 тысячи за одного человека. Длительность — от 8 часов.
Джиппинг
Экскурсии по острову Русскому на авто
В программы включают мыс Тобизина, Вятлина, батарею Назимова, вид с двухтысячерублевой купюры, бухту Ахлестышева, набережную ДВФУ. Места часто ограничены — от трех до семи человек.
Стоимость — от 12,5 тысячи рублей за тур. Длительность — от 4 часов.
Необычные экскурсии
Владивосток с высоты
Город можно посмотреть и с самолета или вертолета. Обычно на борт берут не более четырех человек, показывают панораму с мостами, сопками, островом Русским и набережной ДВФУ.
Стоимость — от 55 тысяч рублей, независимо от количества человек. Длительность — от 3 до 4 часов.
Тур по пяти вершинам
Это автобусные туры, берут до 20 человек в группу и возят по пяти сопкам, с каждой из которых открываются потрясающие виды на жилые районы, морской порт, заливы и бухты, а также на знаменитые мосты Владивостока. На вершину надо идти пешком.
В маршрут включены сопки Алексеевская (82 метра), Тюменская (206 метров), Крестовая (89 метров), Орлиная (199 метров), Бурачка (138 метров).
Стоимость — 2,9 тысячи рублей за человека. Длительность — 4 часа.
Чайная церемония в Миллионке
Это не просто прогулка — автор тура уверяет, что покажет квартал с иной стороны. Тут расскажут о том, как китайцы сначала заселили этот район, а потом были вынуждены его покинуть. Особое внимание уделят чаю, который играет важную роль в истории и культуре этого места.
В программе — знакомство с уличным искусством и посещение старинного дома, где использовали кирпичи, как у самого императора. В чайном доме вы сможете погрузиться в восточную культуру и понять, как чай связан с Владивостоком и китайскими традициями. И в конце завершит тур чайная церемония.
Стоимость — 1,8 тысячи за человека. Длительность — 2 часа.
Каменная история — форты
Крепость Владивостока
Обычно прогулка по форту Поспелова включена в стоимость тура по острову Русскому или общей прогулки по Владивостоку. Но можно найти и такие предложения, где есть только форты.
Самое простое — обратиться в визит-центр Музея-заповедника «Владивостокская крепость». Там можно выбрать прогулки с экскурсоводами-историками на все крепости, что есть в городе. Тут можно заказать индивидуальную экскурсию или выбрать специально разработанный маршрут.
Еще один вариант, которых представлено меньше, — экскурсия с гидом на авто. Но будет ли какая-то лекционная часть на всём этом пути, лучше узнавать заранее. Если хотите просто погулять, то этот вариант подходит как нельзя лучше. Плюс в том, что можно собраться только своей компанией или поехать одному. Такой тур предоставляют от одного до шести человек.
Стоимость автотура — от 1,7 тысячи рублей за человека, длительность — от 5 часов;
стоимость автобусного и пешего тура — от 600 рублей. Длительность — от 2 часов;
стоимость индивидуального тура — от 2 тысяч рублей в час за группу до пяти человек. Длительность — от 4 часов;
стоимость разработанного под группу маршрута — от 4 тысяч рублей за группу до 10 человек. Длительность — от 4 часов.
Где выбирать экскурсии и как не ошибиться
Во Владивостоке хорошо развит сайт объявлений Farpost, поэтому, если вы ищете частника или что-то подешевле, можно заглянуть туда. Также работает платформа «Авито». Но будьте внимательны и не переводите деньги заранее, если не уверены в честности продавца.
На сайтах «Трипстер» и Sputnik можно подобрать экскурсию по направлению, виду деятельности или рубрике. Предложения на обоих одинаковые, так что можно выбрать тот, что удобнее в использовании.
Большие и интересные экскурсии предлагает Музей имени Арсеньева и все его структуры. Их можно выбрать на сайте организации.
Многое, что есть в заголовках у экскурсий, не входит в ее стоимость. В отзывах на некоторые поездки пользователи Сети пишут, что «просто проехали по городу за 10 тысяч рублей с четырех человек». Чтобы подобного не случилось, не стесняйтесь показаться «душным» и задавайте вопросы до покупки. Например, входит ли в стоимость дегустация или билет в крепость.
Переписка с продавцом экскурсии тоже является частью договора, так что оговоренные в ней условия должны быть выполнены. Но важно: всё должно быть четко согласовано.
Как одеться и что взять
В экскурсиях по городу сложностей нет. Если вы выбрали пешую прогулку и приехали с равнинного города, даже небольшие подъемы по меркам владивостокцев покажутся непростыми. Поэтому надевайте удобную обувь и берите с собой воду. Но будьте готовы к тому, что бесплатных туалетов на пути, вероятнее всего, нет.
Также стоит учитывать переменчивую погоду и высокую влажность. При солнечной погоде +20 будет казаться духовкой, как и +25, но при плотной облачности. Зачастую состояние во Владивостоке летом описывают как «липкое» — и это лучшее определение. Самый хороший выбор в одежде — что-то из натуральных, неплотных тканей, кепка или другой головной убор, а также ветровка, потому что за час погода может превратиться из невыносимой жары в испытание дождем, ветром и похолоданием.
Если идете гулять по острову Русскому, натягивайте носки до колена и надевайте кроссовки. В шлепках и даже кроксах не всегда будет удобно карабкаться, ползти или перепрыгивать препятствия. Туалетов на острове нет.
Если экскурсия морская, возьмите сменную сухую одежду, купальник и плавательные тапочки, дно не везде гладко-песочное.
Обязательно приобретите крем от загара, особенно для пеших экскурсий или прогулок в полдень. Чем выше SPF, тем лучше. Можно выбрать тот, что распыляется спреем, его удобно наносить на ходу. А делать это советуем часто, хотя бы раз в час-полтора.
На длинные экскурсии берите портативные аккумуляторы для телефона.
Если есть компактные бинокли, любую экскурсию можно сделать интереснее.