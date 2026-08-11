Рыбалка с катера, маяки и фермы морепродуктов. Что посмотреть и чем заняться во Владивостоке: гид для туристов

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Обзорная экскурсия по Владивостоку

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Предлагают такую поездку все турфирмы и гиды, выбрать есть из чего. В основном группу везут на автобусе по центру, Светланской и другим значимым улицам. В большинство программ входит подъем на фуникулере. В России такого транспорта всего два. Но есть и предложение для любителей ходить пешком. Маршрут можно выбрать, во время прогулки гид расскажет об истории улиц, важных датах и людях, которые стали символами города. Стоимость на автобусе — от 2,1 тысячи рублей с человека. Длительность от 4 до 6 часов;

стоимость пешком — от 1,6 тысячи рублей с человека. Длительность от 2 часов. Экскурсия по Миллионке

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Это исторический квартал, наполненный мифами, легендами и увлекательными историями. Власти задумали его реконструировать, но даже предварительные рендеры вызвали у местных шквал возмущения. Люди любят район за его своеобразную, уникальную историю. Бывший центр притяжения эмигрантов, густо населенный китайцами, где, по легенде, были целые опиумные дома, стал самым «развлекательным» районом современного Владивостока. Обо всех секретах можно узнать на подобных экскурсиях. Стоимость — от 600 рублей с человека. Длительность — от 2 часов;

в некоторые туры включен обед, его стоимость — от 2,5 тысячи рублей с человека. Длительность — от 2,5 часа. Посещение маяков Владивостока

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Символ города — маяк Токаревского, это там, где заканчивается суша и начинается Тихий океан. Сюда приплывают киты, ларги и даже косатки. Их можно видеть зимой и летом. До маяка придется идти по воде, можно и не идти, но около него получаются очень атмосферные фотографии. Помимо этого, вам покажут еще четыре маяка. Эти прогулки входят в программу обзорных экскурсий по Владивостоку на автобусе или морском транспорте. Стоимость — от 10 тысяч рублей за человека. Длительность — от 5 часов. Визит в бухту Стеклянную

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU