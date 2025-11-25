В Ярославле выставили на продажу Центральный рынок. Что может появиться на его месте

В Ярославле выставили на продажу 100% акций АО «Центральный рынок». Начальная цена — 150 миллионов рублей. По данным сервиса «ЕИС Торги», с 19 ноября по 15 декабря 2025 года желающие могут подать заявку на участие в конкурсе по покупке объекта. Победит тот, кто предложит наибольшую сумму. 18 декабря будут подведены итоги торгов.

«Для участия в конкурсе надо внести задаток в 30 миллионов рублей», — говорится на сайте «ЕИС Торги».

Вместе с акциями покупатель приобретает крытый торговый павильон Центрального рынка и нежилые помещения на улице Нахимсона в домах № 6/11, 10 и Андропова, 15. Общая площадь недвижимости 0,6719 га.

Почему продают рынок

Центральный рынок принадлежит городу. Ранее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников пояснил, что выставляемое на продажу имущество, не приносит значимого дохода в бюджет.

Мэр Артём Молчанов ранее отметил, что для приведения Центрального рынка в порядок требуются инвестиции в сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет.