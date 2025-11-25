НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 751мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Чего ждать от погоды в Ярославле
«Умные решения»
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Новые авиарейсы
Задержка поезда
Беспилотная опасность
Город Продажа Центрального рынка В Ярославле выставили на продажу Центральный рынок. Что может появиться на его месте

В Ярославле выставили на продажу Центральный рынок. Что может появиться на его месте

Власти ищут нового собственника

874
Городские власти продают Центральный рынок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГородские власти продают Центральный рынок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Городские власти продают Центральный рынок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу 100% акций АО «Центральный рынок». Начальная цена — 150 миллионов рублей. По данным сервиса «ЕИС Торги», с 19 ноября по 15 декабря 2025 года желающие могут подать заявку на участие в конкурсе по покупке объекта. Победит тот, кто предложит наибольшую сумму. 18 декабря будут подведены итоги торгов.

«Для участия в конкурсе надо внести задаток в 30 миллионов рублей», — говорится на сайте «ЕИС Торги».

Вместе с акциями покупатель приобретает крытый торговый павильон Центрального рынка и нежилые помещения на улице Нахимсона в домах № 6/11, 10 и Андропова, 15. Общая площадь недвижимости 0,6719 га.

Почему продают рынок

Центральный рынок принадлежит городу. Ранее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников пояснил, что выставляемое на продажу имущество, не приносит значимого дохода в бюджет.

Мэр Артём Молчанов ранее отметил, что для приведения Центрального рынка в порядок требуются инвестиции в сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет.

<p>Артем Молчанов</p><p>Артем Молчанов</p>

Мы, безусловно, сегодня просто не можем себе позволить расходовать бюджетные средства, городские доходы, расходовать на вложения в коммерческую недвижимость. Поэтому сегодня нам нужно для таких объектов, для восстановления, для такого деятельного сохранения привлекать частные инвестиции, привлекать внебюджетные источники.

Артем Молчанов

мэр Ярославля

По данным главы города, на территории рынка могут появиться кафе и рестораны. Однако новый собственник обязан будет обеспечить обновление и благоустройство объекта.

Напомним, что Центральный рынок уже пытались продать в 2021 году. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Центральный рынок Продажа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
JayroslavMudryi
30 минут
Работает это так: оценивают стоимость всего продаваемого имущества, ищут инвестора, который на эту сумму или больше готов выполнить определенные требования и за это получить собственно имущество — землю, здания, бизнес.а свои все при доле. Такую схему применили при продаже троллейбусного депо № 1 на Горвалу, землю под которым получил для строительства элитного ЖК подмосковный девелопер
Гость
1 час
Дыра в бюджете из коррупции. Вот распродают имущество города что бы как то покрыть . А вот когда все распродадут тогда от куда будете бюджет пополнять ? Привлекать нужно инвесторов регион что бы открывали новые производства , склады и т.д. тогда и дефицита бюджета не будет. А распродажа казённого имущества это крайние меры, это когда жрать не чего . Нам в Ярославле нужны грамотные политики а не менеджеры по продажам.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление