«Раскурочили экскаватором»: в Ярославской области разгорелся скандал из-за благоустройства центра города

Общественники рассказали, что был поврежден объект культурного наследия

Во время благоустройства центра Переславля-Залесского разгорелся скандал

В Переславле-Залесском Ярославской области разгорелся скандал из-за благоустройства в центре города неподалеку от Спасо-Преображенского собора. Жители города рассказали, что во время создания пешеходной зоны спецтехника повредила древние валы.

«В центре города раскурочили экскаватором памятник архитектуры и археологии XII века», — рассказала местная жительница Екатерина Катюнина.

О произошедшем высказалась и ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

«Вандализм какой-то: установили фонари „под старину“, вырыли фундаменты под фонари, прорыли траншею на полах вала», — написала Ольга Мазанова.

К ситуации уже подключился депутат Ярославской областной думы Сергей Соколов. Он рассказал, что направил обращение в местную прокуратуру после жалоб переславцев.

«Чтобы проверили, как ведутся работы по установке системы освещения у Собора, в котором крестили Александра Невского у подножия валов. Получил несколько обращений от жителей. Активные жители постят фото и видео в соцсетях. Беспокойство вызывают применяемые технологии. Валовое кольцо возвели еще в 12 веке и оно требует самого бережного отношения», — рассказал Сергей Соколов.

Земляные валы в Переславле-Залесском — это остатки древних оборонительных сооружений. Они окружают исторический центр города, и находятся вблизи Спасо-Преображенского собора, где крестили князя Александра Невского.

Длина валов составляет около 2,5 километра. В старину сооружения были укреплены деревянными срубами, которые держали землю. Там были расположены деревянные крепостные стены и сторожевые башни. Но, со временем, они были разрушены. Сейчас высота земляной насыпи достигает 10-12 метров.

Валы в Переславле-Залесском являются объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас по ним проводят туристические прогулки и обзорные экскурсии.

Что ответили власти и подрядчик

Тем временем в переславской администрации рассказали, что проект благоустройства пешеходной зоны был разработан ГКУ ЯО «Проектный институт», прошел государственную экспертизу. Документ размещен в свободном доступе на портале госзакупок.

«Чугунные фонари, о которых идет речь, расположены в зоне проектирования. Работы, проводимые в настоящее время, с заказчиком не согласованы. С подрядчиком ведется претензионная работа», — сообщали в администрации Переславля-Залесского вечером 15 января.

Как пояснили местные власти, претензии касались конкретно уличного освещения. Сейчас подрядчик занимается устранением недочетов. При этом сами работы проходили строго в границах зоны проектирования.

Известно, что благоустройство пешеходного центра в Переславле-Залесском выполняет компания «Ярдормост», учредителем которой является ярославское Министерство имущественных отношений. В фирме рассказали, что в указанный период проводились плановые работы по замене замкнутой линии освещения по проекту благоустройства. В фирме утверждают, что техника не заезжала на территорию валов.

Что известно о подрядчике

Компания «Ярдормоста» принадлежит Министерству имущественных отношений Ярославской области. За 2024 год компания заработала 6,9 миллиарда рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», за всё время работы фирма принимала участие в 765 закупках на общую сумму 39 миллиардов рублей. К примеру, эта же фирма занималась ремонтом Юбилейного моста, проспекта Машиностроителей, улицы Победы.

В июле 2025 года силовики задержали экс-главу компании Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Ярдормост» занимался строительством многоквартирного дома в Переславле-Залесском для переселенцев из аварийного жилья. Сроки сдачи объекта были перенесены. Как рассказывали в «Народном фронте», в числе причин затянувшегося строительства называли необходимость перепроектирования и финансовые трудности подрядчика.

Компания также занимается строительством нового корпуса детской областной больницы в Ярославле, разрешение на строительство которого было продлено до мая 2026 года.

А в конце сентября 2025 года рабочие «Ярдормоста» по ошибке сняли защиту с памятника Леониду Собинову в Ярославле. Из-за этого скульптуре потребовалась реставрация.

«Все работы осуществлялись в зоне, определённой проектной документацией. Проект, включает локации и методы производства работ. При проведении работ техника не заезжала и не проводила никаких действий на территории городского вала (памятника археологии XII века), все операции ограничивались зоной выполнения работ», — прокомментировали в «Ярдормосте».

