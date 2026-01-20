«Раскурочили экскаватором»: в Ярославской области разгорелся скандал из-за благоустройства центра города

Компания «Ярдормоста» принадлежит Министерству имущественных отношений Ярославской области. За 2024 год компания заработала 6,9 миллиарда рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», за всё время работы фирма принимала участие в 765 закупках на общую сумму 39 миллиардов рублей. К примеру, эта же фирма занималась ремонтом Юбилейного моста, проспекта Машиностроителей, улицы Победы.

В июле 2025 года силовики задержали экс-главу компании Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Ярдормост» занимался строительством многоквартирного дома в Переславле-Залесском для переселенцев из аварийного жилья. Сроки сдачи объекта были перенесены. Как рассказывали в «Народном фронте», в числе причин затянувшегося строительства называли необходимость перепроектирования и финансовые трудности подрядчика.

Компания также занимается строительством нового корпуса детской областной больницы в Ярославле, разрешение на строительство которого было продлено до мая 2026 года.

А в конце сентября 2025 года рабочие «Ярдормоста» по ошибке сняли защиту с памятника Леониду Собинову в Ярославле. Из-за этого скульптуре потребовалась реставрация.