Дополнительно выделяли 500 млн: когда в Ярославле достроят новый корпус детской больницы

В Ярославле продлили срок сдачи нового корпуса детской больницы Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле продлили срок разрешения на строительство нового корпуса детской областной больницы на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе. Работы могут вестись до 31 мая 2026 года.

Информация об этом указана в реестре Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Указано, что разрешение было продлено 15 декабря 2025 года. Получается, что работы в корпусе должны быть полностью завершены до конца мая, после чего здание можно будет ввести в эксплуатацию.

В декабре 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказывал, что новый корпус детской больницы, вероятнее всего, откроют летом 2026 года. Тогда же он уточнил, что власти дополнительно выделили на завершение работ на объекте еще 500 миллионов рублей.

О том, что в Ярославле появится новый корпус детской больницы, стало известно в сентябре 2022 года. В пятиэтажном здании планируют разместить эндокринологическое, нефрологическое, педиатрическое, пульмонологическое отделения, также отделения нейрореабилитации и патологии речи, детской онкологии, гематологии и химиотерапии, дневной стационар.

Сначала застройщиком на площадке была определена компания «ЕКС». Но позже подрядчика сменили. Работы на объекте продолжило АО «Ярдормост», учредителем которой является Министерство имущественных отношений Ярославской области. Стоимость строительства по контракту — около 3 миллиардов рублей. Финансируются работы из федерального и областного бюджетов.