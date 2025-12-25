«В коммунальном аду»: жители аварийного дома бьют тревогу из-за затянувшегося расселения

Жители аварийного дома в Ярославской области бьют тревогу Источник: «Народный фронт | Ярославская область»

Жители аварийной двухэтажки в Переславле-Залесском Ярославской области бьют тревогу. Они рассказали, что в ветхом доме на Московской улице уже невозможно существовать, а сроки сдачи новостройки, предназначенной для расселения, затягиваются.

«Пять семей — одна из них обратилась в „Народный фронт“ — живут в коммунальном аду: крыша дырявая, в стенах щели, фундамент просел. Новый дом на улице Менделеева, за который „Ярдормост“ получил авансом половину стоимости контракта в 167 миллионов рублей, должны были сдать ещё в августе этого года. В ноябре в правительстве региона общественникам сообщили, что в четвёртом квартале успеют точно. Увы, сроки перенесены на весну», — рассказали в ярославском региональном отделении «Народного фронта».

По данным «Народного фронта», в числе причин затянувшегося строительства называют необходимость перепроектирования и финансовые трудности подрядчика.

«С момента выезда дело продвинулось: территорию заасфальтировали, монтируют систему отопления, завершается оштукатуривание. На сегодня 49-квартирный дом готов на 70-72 %. Оставшиеся работы планируют успеть теперь уже к 31 марта — такую дату озвучил подрядчик. При сдаче и приёмке к нарушителю обязательств будут применены штрафные санкции. Но людям, которые продолжат жить в нечеловеческих условиях, от этого не легче», — рассказали в «Народном фронте».

Переславцы рассказали, в каких условиях им приходится выживать Источник: «Народный фронт | Ярославская область»

На ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Ярославские правоохранители уже возбудили и расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил ускорить этот процесс и представить доклад о его результатах.

«Здание 1936 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии: в несущих стенах образовались трещины, кровельное покрытие и отопительные печи частично разрушены, коммуникационные системы не функционируют. В 2016 году строение признано аварийным, при этом сроки его расселения постоянно переносились», — рассказали в Информационном центре СК России.

Ранее жители двухэтажки на Московской улице, 26 уже обращались в «Народный фронт». Люди показали, в каких условиях им приходится жить в ожидании расселения.

Еще в сентябре 2025 года в прокуратуре Ярославской области рассказывали, что строительство пятиэтажки на улице Менделеева, предназначенной для расселения аварийного жилья, затягивается.

Работами на объекте занимается скандальный подрядчик АО «Ярдормост». Напомним, что в июле 2025 года задержали экс-главу компании — Дмитрия Драного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.