Наследил по всему городу? Какие проекты в Ярославле вел задержанный экс-глава дорожной компании

Какими проектами занималась компания «Ярдормост» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, МЧС России по Ярославской области, Полина Авдошина / Городские медиа

Одной из обсуждаемых новостей этого месяца стало задержание экс-гендиректора «Ярдормоста» — 52-летнего Дмитрия Драного. Бывший глава крупной дорожной компании обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным прокуратуры, речь идет о 10 миллионах рублей. 17 июля 2025 года его отправили в СИЗО на два месяца.

Дмитрий Драный возглавил «Ярдормост» в апреле 2023 года. В Ярославль он приехал из Кирова, где ранее возглавлял «Гордормостстрой», а с 2012 по 2014 год был сити-менеджером, проще говоря, — главой Кирова.

«Ярдормост» выполнял многие крупные проекты в столице Золотого кольца. Некоторые из них за последние два года не обходились без скандалов, срывов сроков и даже трагедий. В этом материале рассказываем о пяти громких проектах, которые вело АО «Ярдормост» в годы руководства Дмитрия Драного.

Что известно о компании «Ярдормост» Узнать АО «Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха Ярославского района. По данным сервиса «Контур.Фокус», ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству. Ежегодно компания «Ярдормост» через торги получала крупные дорожные проекты. По данным «Контур.Фокуса», в качестве исполнителя заключила госконтракты на сумму 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 миллиарда рублей, из них чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.

Ремонт Юбилейного моста

«Ярдормост» вел масштабный ремонт Юбилейного моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2023 году «Ярдормост» через аукцион выиграл контракт на ремонт Юбилейного моста в Ярославле. Цена — 152,7 миллиона рублей, работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта погибли двое рабочих.

В июне 2023 года при обновлении разметки на съездах случилась смертельная авария: в служебный УАЗ с дорожниками въехала фура. На месте погиб 58-летний водитель УАЗа, еще один 33-летний рабочий скончался в больнице. Уцелел только 27-летний сотрудник «Ярдормоста», он получил тяжелые травмы.

После аварии, в которой погибли рабочие на подъезде к Юбилейному мосту, было возбуждено уголовное дело Источник: УМВД России по Ярославской области / T.me

ДТП случилось 26 июня 2023 года Источник: АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал / Vk.com

Водителя фуры обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц Источник: АВТОПОРТАЛ76.РУ — Первый Ярославский Автопортал / Vk.com

Через год, в апреле 2024 года, «Ярдормост» приступил к капитальному ремонту эстакадной части Юбилейного моста. Ярославцы жаловались на гигантские пробки. Движение в двух районах буквально оказалось парализовано.

Власти попытались решить проблему, открыв резервный съезд с Юбилейного моста на Тутаевское шоссе и запретив остановку и стоянку по четной стороне Республиканской улицы.

Ремонт проспекта Машиностроителей

Подрядчик сорвал срок сдачи ремонта проспекта Машиностроителей Источник: прокуратура Ярославской области / T.me

В сентябре 2023 года «Ярдормост» получил еще один крупный контракт — ремонт проспекта Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля. Причем губернатор Ярославской области Михаил Евраев тогда лично анонсировал работы и обещал жителям, что проспект расширят до четырех полос на всем протяжении.

Как сообщали в правительстве, общая стоимость контракта — 541,5 миллиона рублей, в том числе на 2023 год на двух этапах 276,2 миллиона рублей и на 2024 год — 265,2 миллиона рублей.

По условиям контракта, работы по нацпроекту «БКД» должны были быть завершены к 1 июля 2025 года, однако объект до сих пор не готов. 9 июля 2025 года прокуратура внесла представления подрядчику и муниципальному заказчику. Как сообщили в ведомстве, всё еще не уложен верхний слой асфальта, не оборудованы пешеходные переходы, не установлены светофоры, отсутствует дорожная разметка.

По мнению надзорного органа, затягивание ремонта и слабый контроль со стороны заказчика ставят под угрозу безопасность дорожного движения и вызывают справедливое недовольство у жителей. Завершение работ находится на особом контроле прокурора района.

Ремонт улицы Победы

Центр города всё лето 2024 года выглядел подобным образом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С сентября 2023-го до лета 2024-го в Ярославле по нацпроекту «БКД» ремонтировали улицу Победы. Работы велись от Большой Октябрьской до Волжской набережной. Изначально планировалось, что всё завершат к концу июля 2024 года, затем срок сдвинули до 31 августа.

Местные жители возмущались затянувшимся ремонтом — ярославцам приходилось пробираться через пыль, песок и горы кирпичей.

Ярославцам приходилось преодолевать препятствия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Согласно контракту, за работу «Ярдормост» получил более 350 миллионов рублей.

Новый корпус детской областной больницы

Больницу начали строить в 2022 году Источник: правительство Ярославской области Спустя три года здание всё еще не готово Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

АО «Ярдормост» также взялось за достраивание нового корпуса областной детской больницы на Тутаевском шоссе. Изначально застройщиком выступала компания «ЕКС», но в ноябре 2023 года контракт с ней расторгли. В правительстве области не стали объяснять причину такого решения, отметив лишь, что договор был расторгнут по соглашению сторон.

Открыть медучреждение власти планируют осенью 2025 года Источник: правительство Ярославской области

Стоимость строительства — около 3 миллиардов рублей. Финансирование идет из федерального и областного бюджетов.

Телеэкран на площади

В центре Ярославля установили телеэкран Источник: мэрия Ярославля, Кирилл Поверинов / 76.RU

Весной 2025 года на площади Труда начались работы по благоустройству. Перед бизнес-центром должны сменить плитку, установить телеэкран, а также высадить сотни растений.

Благоустройство проводит компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей. Работы начались еще в марте и должны завершиться к концу лета 2025 года.

Работы еще не завершены, однако экран во всю тестируют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU