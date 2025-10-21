НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Решили усовершенствовать»: в Ярославле рабочие повредили памятник оперному певцу

Рабочие в Ярославле сняли антикоррозионное покрытие с памятника Собинову

Рабочие в Ярославле сняли антикоррозионное покрытие с памятника Собинову

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле во время работ по созданию пешеходного центра рабочие повредили памятник оперному певцу Леониду Собинову на улице Максимова. Как стало известно 76.RU, скульптуру увезут для восстановления. Рассказываем подробности.

Леонид Витальевич Собинов — русский оперный певец. Заслуженный артист Императорских театров. Народный артист РСФСР. Один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Открытие памятника на улице Максимова состоялось в январе 2008 года.

«Разрешения никто не спросил»

На измененный внешний вид памятника изначально обратила внимание градозащитница Ольга Мазанова.

«Бедный Собинов! <…> Они, видимо, из лучших побуждений решили усовершенствовать памятник Леониду Собинову, содрали антикоррозионное покрытие. Разрешения на работы у автора памятника никто не спросил», — написала активистка 28 сентября на своей странице во «Вконтакте».

С памятника «ободрали» антикоррозийное покрытие
Почти месяц памятник стоит без покрытия
Как сообщили в «Ярдормосте», скульптуру увезут на ремонт

Позже своим негодованием поделилась и автор памятника, скульптор Елена Пасхина.

«Существует закон об авторском праве. Здесь его прямое нарушение. Чтобы восстановить антикоррозионное и цветовое покрытие, нужно везти скульптуру на литейный завод в Москву», — рассказала Елена.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии, антикоррозийный слой сняли рабочие, которые занимаются благоустройством.

«Подрядная организация „Ярдормост“, выполняющая работы по обустройству пешеходного центра, вместе с архитектором памятника Л. В. Собинову проведут встречу для определения дальнейших работ по реставрации памятника», — рассказали в мэрии Ярославля.

Что будет с памятником

В самой компании на запрос 76.RU сообщили, что памятник увезут на специализированную площадку.

«В процессе работ по очистке памятника, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией, нашими сотрудниками была допущена ошибка», — сообщили в «Ярдормосте».

Памятник увезут для ремонта

Памятник увезут для ремонта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После совещания с автором памятника компания разработала план по ремонту и внесла корректировки в проектно-сметную документацию.

«В ближайшее время памятник будет транспортирован на специализированную технологическую площадку для проведения квалифицированной очистки и реставрационных работ с соблюдением всех утвержденных нормативов, после чего будет возвращен на свое прежнее место расположения на ул. Максимова», — сообщили 76.RU в «Ярдормосте».

Благоустройство улицы Максимова началось в сентябре

Благоустройство улицы Максимова началось в сентябре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, летом 2025-го компания выиграла контракт на обустройство пешеходной зоны на Максимова, благоустойствво оценили в 1,4 миллиарда рублей.

Учредителем «Ярдормоста» является областное Министерство имущественных отношений. Организация зарегистрирована в деревне Кузнечиха Ярославского района в 2018-м. За 2024 год компания заработала 6,9 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», за всё время работы фирма принимала участие в 765 закупках на общую сумму 39 миллиардов рублей. К примеру, эта же фирма занималась ремонтом Юбилейного моста, проспекта Машиностроителей, улицы Победы. «Ярдормост» также ведет благоустройство площади Труда.

В июле 2025 года силовики задержали экс-главу компании Дмитрия Дранного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее мы показывали, как преобразится весь центр Ярославля, — читайте в этом материале.

Алексей Камкинов
Корреспондент
Корреспондент
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
