НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Город Отдали муниципальную землю Появятся пять новых домов: в Ярославле застроят спорную территорию у Волги

Появятся пять новых домов: в Ярославле застроят спорную территорию у Волги

ЖК возведут на Тверицкой набережной

619
В Ярославле застроят территорию на Тверицкой набережной | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле застроят территорию на Тверицкой набережной | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле застроят территорию на Тверицкой набережной

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле выдали разрешение на строительство пяти жилых домов на Тверицкой набережной. Речь идет о территории, которую со скандалом изъяли у предыдущих владельцев.

В реестре Министерства строительства Ярославской области указано, что документ был выдан 22 декабря 2025 года. Разрешение действительно до 22 декабря 2028 года.

В документации говорится, что в четырех из пяти домов будут оборудованы встроенные нежилые помещения. В пятом хотят оборудовать подземный паркинг.

Известно, что на участке разрешено строить дома высотой до четырех этажей. Летом 2025 года в Ярославле прошел аукцион по поиску застройщика на три участка на берегу Волги. Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА““. Компания предложила максимальную цену за каждый участок — 22,2 млн рублей, 29,6 млн рублей и 30,4 млн рублей. При этом начальная цена, установленная мэрией, составляла примерно по 4,5 миллиона рублей.

Что известно про застройщика

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА“» было образовано в сентябре 2021 года, зарегистрировано в Ярославле на улице Республиканской.

Учредители — бизнесмены Алексей Петров и Ирина Махова, директор — Михаил Махов. Фирма входит в группу компаний «Капитал 76», которая построила несколько жилых домов в Ярославле. Например, на улице Гудованцева, 1А, на Овинной, 14, 15, 24, на Тверицкой набережной, 17А и другие.

Также компания занималась возведением ЖК «Янтарь» на улице Пионерской, ЖК «Чистые пруды» на Летной улице, ЖК «Айсберг» в поселке Красный бор и ЖК «Аркадия» на улице Жукова в Ленинском районе.

За землю, которую планируют застроить жильем, власти боролись в суде. Изначально это был единый участок, который бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов в 2018 году подарил Русской православной церкви. В документе о передаче территории оговаривалось, что использовать ее можно под выставочные залы, художественные галереи, клубы (кроме ночных), дома творчества, кинозалы, библиотеки. Но через некоторое время каким-то образом участок от епархии перешел в собственность частных компаний, которые размежевали его под строительство жилья.

Местные жители выступили категорически против застройки, они хотели видеть на берегу Волги рекреационную зону. Вопросом занялись прокуратура и Следственный комитет. Прокуратура направила иск о признании сделки по передачи земли церкви недействительной. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Ярославской области обязал новых владельцев вернуть земельный участок в муниципальную собственность.

В июле 2025 года три участка площадью примерно по 4 тысячи квадратных метров выставили на торги. Уточнялось, что застройка должна занимать не больше 50% площади участка.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Застройка Тверицкая набережная Жилые дома
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
28 минут
До четырех этажей... Хм... Это значит + цокольный этаж и + мансарда, высота которой не ограничена... У нас перед окнами тоже строили двухэтажное торгово-офисное здание , в результате его конек выше крыши пятиэтажки... Вид из окон на задний фасад и грузовое крыльцо изумительный.
Гость
58 минут
Что скажешь, местные жители "молодцы". отобрали участок у Церкви - получите под носом многоэтажки и торговые центры. Жалко Тверицкую набережную. Долго она держалась, но и ее постигнет та же участь, что и Тверицкий бор. Увы...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем