Появятся пять новых домов: в Ярославле застроят спорную территорию у Волги

В Ярославле выдали разрешение на строительство пяти жилых домов на Тверицкой набережной. Речь идет о территории, которую со скандалом изъяли у предыдущих владельцев.
В реестре Министерства строительства Ярославской области указано, что документ был выдан 22 декабря 2025 года. Разрешение действительно до 22 декабря 2028 года.
В документации говорится, что в четырех из пяти домов будут оборудованы встроенные нежилые помещения. В пятом хотят оборудовать подземный паркинг.
Известно, что на участке разрешено строить дома высотой до четырех этажей. Летом 2025 года в Ярославле прошел аукцион по поиску застройщика на три участка на берегу Волги. Победителем торгов стало ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА““. Компания предложила максимальную цену за каждый участок — 22,2 млн рублей, 29,6 млн рублей и 30,4 млн рублей. При этом начальная цена, установленная мэрией, составляла примерно по 4,5 миллиона рублей.
Что известно про застройщика
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА“» было образовано в сентябре 2021 года, зарегистрировано в Ярославле на улице Республиканской.
Учредители — бизнесмены Алексей Петров и Ирина Махова, директор — Михаил Махов. Фирма входит в группу компаний «Капитал 76», которая построила несколько жилых домов в Ярославле. Например, на улице Гудованцева, 1А, на Овинной, 14, 15, 24, на Тверицкой набережной, 17А и другие.
Также компания занималась возведением ЖК «Янтарь» на улице Пионерской, ЖК «Чистые пруды» на Летной улице, ЖК «Айсберг» в поселке Красный бор и ЖК «Аркадия» на улице Жукова в Ленинском районе.
За землю, которую планируют застроить жильем, власти боролись в суде. Изначально это был единый участок, который бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов в 2018 году подарил Русской православной церкви. В документе о передаче территории оговаривалось, что использовать ее можно под выставочные залы, художественные галереи, клубы (кроме ночных), дома творчества, кинозалы, библиотеки. Но через некоторое время каким-то образом участок от епархии перешел в собственность частных компаний, которые размежевали его под строительство жилья.
Местные жители выступили категорически против застройки, они хотели видеть на берегу Волги рекреационную зону. Вопросом занялись прокуратура и Следственный комитет. Прокуратура направила иск о признании сделки по передачи земли церкви недействительной. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Ярославской области обязал новых владельцев вернуть земельный участок в муниципальную собственность.
В июле 2025 года три участка площадью примерно по 4 тысячи квадратных метров выставили на торги. Уточнялось, что застройка должна занимать не больше 50% площади участка.