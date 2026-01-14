Появятся пять новых домов: в Ярославле застроят спорную территорию у Волги

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА“» было образовано в сентябре 2021 года, зарегистрировано в Ярославле на улице Республиканской.

Учредители — бизнесмены Алексей Петров и Ирина Махова, директор — Михаил Махов. Фирма входит в группу компаний «Капитал 76», которая построила несколько жилых домов в Ярославле. Например, на улице Гудованцева, 1А, на Овинной, 14, 15, 24, на Тверицкой набережной, 17А и другие.

Также компания занималась возведением ЖК «Янтарь» на улице Пионерской, ЖК «Чистые пруды» на Летной улице, ЖК «Айсберг» в поселке Красный бор и ЖК «Аркадия» на улице Жукова в Ленинском районе.