Цена выросла в семь раз: кто получил право застроить элитные участки на набережной Волги в Ярославле

Земельный участок расположен на берегу Волги в Ярославле Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

У земли на Тверицкой набережной в Ярославле, которую со скандалом изъяли у предыдущих владельцев, может появиться новый арендатор. Торги по поиску застройщика на три участка на берегу Волги прошли 16 июля.

По данным сайта «ГИС Торги», за право получить территорию в аренду для строительства малоэтажных жилых домов (до четырех этажей) боролось несколько компаний из Ярославля и Иванова. В итоге победу одержало ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА“». Этот участник предложил максимальную цену за каждый объект — 22,2 млн. рублей, 29,6 млн. рублей и 30,4 млн. рублей при том изначальная цена, установленная мэрией, составляла примерно по 4,5 миллиона рублей.

Правда, договор с победителем аукциона еще не подписан. В ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА“» порталу 76.RU пояснили, что вопрос об этом решается.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „С.К. ВЫСОТА“» было образовано в сентябре 2021 года, зарегистрировано в Ярославле на улице Республиканской. Учредителями компании являются бизнесмены Алексей Петров и Ирина Махова, директором — Михаил Махов. Компания входит в группу компаний «Капитал 76», которая построила несколько жилых домов в Ярославле (например, на улице Гудованцева, 1А, на Овинной, 14, 15, 24, на Тверицкой набережной, 17А и другие). В настоящее время группа компаний занимается возведением ЖК «Янтарь» на улице Пионерской, ЖК «Чистые пруды» на Летной улице, ЖК «Айсберг» в поселке Красный бор и ЖК «Аркадия» на улице Жукова в Ленинском районе.

Напомним, земля, выставленная на аукцион, имеет скандальную историю. Изначально это был единый участок, который мэр Ярославля Владимир Слепцов в 2018 году подарил Русской православной церкви. В документе о передаче территории оговаривалось, что использовать ее можно под выставочные залы, художественные галереи, клубы (кроме ночных), дома творчества, кинозалы, библиотеки. Но через некоторое время каким-то образом участок от епархии перешел в собственность частных компаний, которые размежевали его под строительство жилья.

Местные жители выступили против застройки, они хотели видеть здесь рекреационную зону. К вопросу подключились прокуратура и Следственный комитет. Прокуратура направила иск в суд о признании недействительной сделки по передаче земли от мэрии церкви. В результате в сентябре 2022 года Арбитражный суд Ярославской области обязал новых владельцев вернуть земельный участок в муниципальную собственность.