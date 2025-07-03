Вокруг участка гремели скандалы: в Ярославле выставили на продажу элитную землю на набережной Волги

Земельный участок расположен на берегу Волги в Ярославле Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

В Ярославле выставили на торги под застройку три участка земли на Тверицкой набережной. Все они находятся рядом друг с другом, располагаются в районе дома № 60Б (для понимания на противоположном берегу Волги находится Волжский спуск). Площадь каждого участка — около 4000 квадратных метров. Сейчас земля находится в муниципальной собственности.

«Разрешенное использование земельных участков — малоэтажная многоквартирная жилая застройка», — говорится в документах на сайте мэрии.

На площадках можно строить многоквартирные жилые дома высотой до 4 этажей, в том числе со встроенными и пристроенными объектами обслуживания. При этом застройка должна занимать не более 50% площади участка.

На аукцион выставляется право взять участки в аренду под строительство. После возведения домов их владельцы смогут оформить в собственность и саму землю. В аукционной документации указано, что начальная цена торгов будет равна ежегодной арендной плате за каждый участок — от 4,4 до 4,6 миллиона рублей.

Торги назначены на 16 июля.

Напомним, несколько лет назад из-за этой территории в Ярославле разразился настоящий скандал. Изначально это был единый участок, принадлежавший городу. Его площадь составляла 12 338 квадратных метров, рыночная стоимость на 2016 год — 45 миллионов рублей. В 2016 и 2017 годах площадку несколько раз выставляли на торги, но покупателей не нашлось. После этого в 2018 году бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов просто подарил землю Русской православной церкви.

В постановлении о передачи площадки указывалось, что использовать территорию можно под выставочные залы, художественные галереи, клубы (кроме ночных), дома творчества, кинозалы, библиотеки. Однако через некоторое время каким-то образом участок от епархии перешел в собственность частных компаний. Новые владельцы размежевали участок под строительство жилья. А в июле 2021 года на территории начались земляные работы.