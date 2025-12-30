НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Продажа Центрального рынка В Ярославле повторно выставили на продажу Центральный рынок

В Ярославле повторно выставили на продажу Центральный рынок

Ранее не нашлось желающих купить объект

260
Власти выставили на продажу Центральный рынок | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВласти выставили на продажу Центральный рынок | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти выставили на продажу Центральный рынок

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Центральный рынок в Ярославле повторно выставили на продажу. Соответствующая информация размещена на сайте «ГИС Торги» 25 декабря 2025 года.

«Дата и время окончания подачи заявок — 27 января 2026 года. Дата подведения итогов — 30 января 2026 года», — говорится в объявлении.

Начальная цена — 150 миллионов 497 тысяч рублей. По правилам торгов, объект продадут покупателю, предложившему наибольшую сумму.

Напомним, в ноябре 2025 года Центральный рынок уже выставляли на продажу. Правда за меньшую сумму — 150 миллионов 470 тысяч рублей. Желающих купить объект не нашлось. Торги признали несостоявшимися.

Разговоры о продаже рынка начались еще в 2021 году, но тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Тем не менее, небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона всё-таки продали фирме «Галерея».

Почему продают Центральный рынок

Как объяснил мэр Ярославля Артем Молчанов, главной задачей для местных властей на данный момент является восстановление исторического центра города. Привлечение инвесторов и продажа Центрального рынка — один из путей к достижению этой цели.

«Тот способ приватизации, который будет реализован, предполагает продажу акций Центрального рынка, а не ликвидацию предприятия. Предприниматели, которые сегодня работают на Центральном рынке на основе договора аренды, продолжат деятельность — их арендные отношения продолжают действовать», — заверил глава Ярославля.

Кроме того, мэр пообещал, что если в будущем возникнет необходимость, власти города готовы взять на себя трудоустройство предпринимателей, которые сейчас арендуют площади на Центральном рынке.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
1 час
В Бюджет не поступает , так как нужно было в свое время не торговые центры строить а производства , вот и результат вашей политики , а когда не чего будет продавать , как будете бюджет пополнять ?
Гость
34 минуты
Евраев и Ко пусть покупают.
Рекомендуем