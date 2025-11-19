Мэрия Ярославля объявила о продаже Центрального рынка: в какую сумму его оценили

Центральный рынок в Ярославле выставляют на продажу

Мэрия Ярославля объявила о продаже принадлежащих городу акций АО «Центральный рынок». Постановление о порядке приватизации данного имущества было подписано 18 ноября.

«Согласно документу, будет реализовано 100% акций общества. Начальная цена продажи составит 150 миллионов 497 тысяч рублей. Торги пройдут в электронном формате открытого аукциона», — сообщили в мэрии Ярославля.

Напомним, решение о передаче инвесторам Центрального рынка принято в рамках утвержденной Программы приватизации муниципального имущества на период 2025–2027 годов.

Напомним, 24 сентября муниципалитет Ярославля поддержал предложение мэрии города о продаже 100% акций АО «Центральный рынок». В перечень имущества, который выставят на торги, включили крытый торговый павильон Центрального рынка, открытую площадку с торговыми палатками, а также помещения в зданиях по адресам: Нахимсона, 6/11, 10 и Андропова, 15.

Ранее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников пояснил, что выставляемое на продажу имущество, не приносит значимого дохода в бюджет.

По градостроительному регламенту, на этой территории возможно размещение объектов жилого назначения, культурного развития, торговли (в том числе, рынков), общественного питания, гостиничного обслуживания и других.

Рынок уже пытались продать в 2021 году. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».