Сровняли с землей: в Ярославле полностью снесли скандальную пристройку с кафе в популярном парке

В Ярославле снесли незаконную пристройку Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле полностью снесли скандальную пристройку в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе. Ранее в здании, из-за которого разгорелись споры и суды, было открыто кафе «Много рыбы».

«Самовольная пристройка в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе полностью демонтирована», — рассказали в городской администрации 29 декабря.

Двухэтажная пристройка к зданию одноэтажного кафе появилась в парке весной 2025 года. Очень быстро она привлекла к себе внимание общественности. Людям не нравилось, что постройка заняла часть газона.

В мэрии Ярославля тогда заявили, что участок под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение пристройки, по словам властей, не было согласовано. Чиновники потребовали демонтировать объект, однако предприниматель этого не сделал. Вместо этого там открылось кафе.

От строения ничего не осталось Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

Тогда вопрос перешел в судебную плоскость. 30 сентября 2025 года Ярославский областной суд поддержал мэрию и принял решение о расторжении договора аренды земельного участка между МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» и предпринимателем Анной Исаковой.

Ярославские власти потребовали демонтировать здание. Владелица кафе Анна Исакова пыталась спорить этот приказ, но проиграла суд. В ноябре 2025 года власти сообщили порталу 76.RU, что владелицу заведения известили о необходимости демонтажа пристройки до 15 декабря 2025 года. Но требование выполнено не было, из-за чего демонтаж решили проводить в принудительном порядке.