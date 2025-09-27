Застроят жильем? Что может появиться на территории Центрального рынка в Ярославле после его продажи

Центральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля сообщили, что может появиться на территории Центрального рынка после его продажи.

«В Правилах землепользования и застройки Ярославля данная территория относится к территориальной зоне центра Ярославля, в соответствии с градостроительным регламентом которой возможно размещение объектов жилого назначения, культурного развития, торговли (в том числе, рынки), общественного питания, гостиничного обслуживания и других», — сообщил в ответе на запрос 76.RU заместитель мэра Ярославля — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.

Власти добавили, что при продаже акций АО «Центральный рынок» не предполагается как-то ограничивать нового собственника в использовании территории.

При этом в мэрии напомнили, что, так как рынок располагается в исторической части города, здесь запрещено размещать здания выше 10 метров. Плотность застройки не должна превышать 60%.

«Расположенные по периметру квартала здания являются объектами культурного наследия. В связи с этим при регенерации территории рынка требуется обратить особое внимание на сохранение существующих объектов культурного наследия, историко-градостроительной и пространственной среды квартала», — добавили в мэрии.

Напомним, 24 сентября муниципалитет Ярославля поддержал предложение мэрии города о продаже 100% акций АО «Центральный рынок». В перечень имущества, который уйдет с молотка, вошли крытый торговый павильон Центрального рынка, открытая площадка с торговыми палатками, а также помещения в зданиях по адресам: Нахимсона, 6/11, 10, Андропова, 15.

Ранее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников пояснил, что выставляемое на продажу имущество, не приносит значимого дохода в казну Ярославля. Выручка от продажи акций по предварительным подсчетам должна составить около 150 миллионов рублей.