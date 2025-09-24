«Серьезный актив»: в Ярославле утвердили продажу Центрального рынка

Центральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле утвердили продажу Центрального рынка. Соответствующее изменение в прогнозный план приватизации 24 сентября поддержал муниципалитет города.

На продажу собираются выставить акции вновь созданного АО «Центральный рынок», в перечень имущества которого вошли крытый торговый павильон Центрального рынка, открытая площадка с палатками, а также помещения в зданиях по адресам: Нахимсона, 6/11, 10, Андропова, 15.

Выручить от реализации имущества власти собираются минимум 150 миллионов рублей.

Против продажи выступил депутат Анатолий Каширин.

«Насколько я помню, мы всё время пытались его продать, но нас всегда что-то останавливало. Наверное, и хорошо, что останавливало. Это очень серьезный актив в центре города. Я считаю, что все-таки следовало бы еще раз подумать, стоит ли нам его продавать. Сиюминутно получив какие-то деньги, закрыть дыру в бюджете, а в дальнейшем, может быть, лишиться такого серьезного актива. Мы Ленинский рынок продавали долго и упорно. Продали его почти за ту же сумму — 145 миллионов. И что сейчас с этим рынком? Он разваливается. Не случится ли это и с Центральным рынком? Сейчас время сложное. Нужно подумать, прежде чем продавать», — выступил он.

Однако большинство коллег Анатолий Каширина продажу рынка, наоборот, поддержали.

Накануне, 17 сентября, на комиссии муниципалитета председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников пояснил, что выставляемое на продажу имущество не приносит значимого дохода в казну Ярославля.

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что чистая прибыль АО „Центр“ (в его состав до недавнего времени входил Центральный рынок. — Прим. авт.) в прошлом году составила более 10 миллионов рублей. Основной доход поступил от сдачи в аренду помещений по адресам: Депутатская, 3, 5, 7, а также от ярмарочной деятельности на территории города. Доход от деятельности Центрального рынка составил лишь 1,6 миллиона рублей», — отметил чиновник.

Выставить на торги акции планируют в 2026 году.

Напомним, Центральный рынок существует в Ярославле с 1980 года. От состоит из крытого павильона, где продают продукты, и вещевой ярмарки под открытым небом. В последние годы Центральный рынок находился под управлением муниципального АО «Центр». Однако, по данным сервиса «Контур. Фокус», 3 сентября 2025 года отдельно было создано АО «Центральный рынок», единственным акционером которого выступает комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Рынок уже пытались продать в 2021 году. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».