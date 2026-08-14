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Лето Пять овощей и зелень, которые можно посеять сейчас и получить урожай, — полезная карточка

Пять овощей и зелень, которые можно посеять сейчас и получить урожай, — полезная карточка

Агроном назвала пять овощей и зелень для посева в августе

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Важно успеть посеять культуры до конца первой декады августа | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUВажно успеть посеять культуры до конца первой декады августа | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Важно успеть посеять культуры до конца первой декады августа

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Новосибирский агроном назвала пять овощей и зелень для посева в августе. Эти культуры успеют до первых сильных заморозков дать хороший урожай.

«Укроп с петрушкой стоит сеять только в крайнем случае, потому что они туговсхожие и дадут совсем немного зелени. А вот шпинат или зеленый салат с руколой можно смело сеять. Также свекла и лук-батун», — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Важно успеть посеять культуры до конца первой декады августа. При этом нужно не забыть удобрить землю перед посевом, а после этого вовремя поливать и рыхлить.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиаИсточник: Юрий Орлов / Городские медиа
Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

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Комментарии
1
Гость
1 час
На улице холодина даже днем, а ночью вообще дубак. Какие посевы? С южными регионами спутали?
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