Пять овощей и зелень, которые можно посеять сейчас и получить урожай, — полезная карточка

Важно успеть посеять культуры до конца первой декады августа Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Новосибирский агроном назвала пять овощей и зелень для посева в августе. Эти культуры успеют до первых сильных заморозков дать хороший урожай.

«Укроп с петрушкой стоит сеять только в крайнем случае, потому что они туговсхожие и дадут совсем немного зелени. А вот шпинат или зеленый салат с руколой можно смело сеять. Также свекла и лук-батун», — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Важно успеть посеять культуры до конца первой декады августа. При этом нужно не забыть удобрить землю перед посевом, а после этого вовремя поливать и рыхлить.