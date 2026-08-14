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Происшествия Казахстан остался без света прямо перед концертом Канье Уэста. В соседних странах тоже всё погасло

Казахстан остался без света прямо перед концертом Канье Уэста. В соседних странах тоже всё погасло

В городах пропало электричество

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Казахстан остался без света прямо перед концертом Канье Уэста. В соседних странах тоже всё погасло | Источник: GLOBAL LOOK PRESSКазахстан остался без света прямо перед концертом Канье Уэста. В соседних странах тоже всё погасло | Источник: GLOBAL LOOK PRESS
Источник:

GLOBAL LOOK PRESS

Сразу в нескольких странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане — возникли проблемы с электричеством. Где‑то свет пропал совсем, где‑то включался с перебоями.

В Алма‑Ате ЧП случилось прямо перед концертом американского рэпера Канье Уэста. Это его первый большой концерт в городе, но теперь непонятно, состоится ли мероприятие, так как без электричества провести шоу сложно.

В Узбекистане тоже были отключения. Без света остались, например, Сурхандарьинская область и еще несколько регионов. В компании, которая отвечает за электросети, объяснили, что сработала специальная защитная система, которая отключает электричество, чтобы не случилась большая авария. Сейчас рабочие постепенно возвращают свет в дома.

В Киргизии свет мигал в Бишкеке и в некоторых городах и селах Чуйской и Иссык‑Кульской областей. Но сейчас всё наладили. В Минэнерго сообщили, что электричество подается нормально и ситуация под контролем.

В Таджикистане тоже временно отключали электричество — в Душанбе и других местах. Но специалисты быстро всё починили. Сейчас свет есть во всех регионах страны.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
1 час
Перекрыть им воду из рек пусть за деньги покупают. Казахи говорят что все приграничные города в прошлом територии Казахстана. Непонятно только какого Казахстана он появился только при СССР.
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Гость
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