Казахстан остался без света прямо перед концертом Канье Уэста. В соседних странах тоже всё погасло

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу в нескольких странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане — возникли проблемы с электричеством. Где‑то свет пропал совсем, где‑то включался с перебоями.

В Алма‑Ате ЧП случилось прямо перед концертом американского рэпера Канье Уэста. Это его первый большой концерт в городе, но теперь непонятно, состоится ли мероприятие, так как без электричества провести шоу сложно.

В Узбекистане тоже были отключения. Без света остались, например, Сурхандарьинская область и еще несколько регионов. В компании, которая отвечает за электросети, объяснили, что сработала специальная защитная система, которая отключает электричество, чтобы не случилась большая авария. Сейчас рабочие постепенно возвращают свет в дома.

В Киргизии свет мигал в Бишкеке и в некоторых городах и селах Чуйской и Иссык‑Кульской областей. Но сейчас всё наладили. В Минэнерго сообщили, что электричество подается нормально и ситуация под контролем.