НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

с-з.

 751мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Афиша на выходные
Гид подготовки к учебному году
Вводят новый налог
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Город «Вызывает напряжение»: ярославский губернатор объяснил, зачем область берет кредиты у банков

«Вызывает напряжение»: ярославский губернатор объяснил, зачем область берет кредиты у банков

Вопрос задали на встрече с журналистами

305
Губернатор Ярославской области рассказал, что сейчас с коммерческими кредитами в регионе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор Ярославской области рассказал, что сейчас с коммерческими кредитами в регионе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области рассказал, что сейчас с коммерческими кредитами в регионе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области рассказал, что сейчас с коммерческими кредитами в регионе. Вопрос об этом Михаилу Евраеву задали на встрече с журналистами 13 августа.

Под коммерческим кредитом в бюджетной сфере понимается заем у банков по рыночной стоимости, который берут государственные и муниципальные образования для покрытия дефицита бюджета.

«Четыре года назад погасили все коммерческие кредиты муниципальных округов — вообще все. И у нас действует запрет, чтобы они брали коммерческие кредиты. У нас все живут по средствам. Это финансовое здоровье региона, оно сложено из здоровья муниципальных округов. Мы занимаемся и их доходной базой. У нас управляемая стабильная ситуация», — рассказал Михаил Евраев.

Также губернатор добавил, что в регионе действует запрет на банкротство муниципальных предприятий.

«Мы жестко занимаемся финансовой дисциплиной», — рассказал глава региона.

Коммерческие кредиты область берет чаще всего в начале года, когда возникает бюджетный дефицит: доходы от налогов еще не поступили, а расходы уже идут.

«Налоги приходят, например, 28-го числа. А зарплату вы должны платить раньше. Вы где деньги возьмете? Вам приходится брать кредит из-за кассового разрыва. Или вы должны финансировать проекты. Предпринимателей ведь не интересует, что у вас налоги позже приходят. И таких сюжетов очень и очень много. В начале года это вызывает серьезное напряжение», — объяснил Евраев.

При этом, по его словам, ситуация с коммерческими долгами перед банками у Ярославской области стабильна. Однако точных цифр глава региона не назвал.

Главное со встречи губернатора с журналистами 13 августа публикуем в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Коммерческий кредит Михаил Евраев Встреча
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
1 минута
По миру пустит регион наш оптимизатор, как пить дать
Гость
38 минут
Водочка хорошо снимает напряжение.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Рекомендуем