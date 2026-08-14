«Вызывает напряжение»: ярославский губернатор объяснил, зачем область берет кредиты у банков

Губернатор Ярославской области рассказал, что сейчас с коммерческими кредитами в регионе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области рассказал, что сейчас с коммерческими кредитами в регионе. Вопрос об этом Михаилу Евраеву задали на встрече с журналистами 13 августа.

Под коммерческим кредитом в бюджетной сфере понимается заем у банков по рыночной стоимости, который берут государственные и муниципальные образования для покрытия дефицита бюджета.

«Четыре года назад погасили все коммерческие кредиты муниципальных округов — вообще все. И у нас действует запрет, чтобы они брали коммерческие кредиты. У нас все живут по средствам. Это финансовое здоровье региона, оно сложено из здоровья муниципальных округов. Мы занимаемся и их доходной базой. У нас управляемая стабильная ситуация», — рассказал Михаил Евраев.

Также губернатор добавил, что в регионе действует запрет на банкротство муниципальных предприятий.

«Мы жестко занимаемся финансовой дисциплиной», — рассказал глава региона.

Коммерческие кредиты область берет чаще всего в начале года, когда возникает бюджетный дефицит: доходы от налогов еще не поступили, а расходы уже идут.

«Налоги приходят, например, 28-го числа. А зарплату вы должны платить раньше. Вы где деньги возьмете? Вам приходится брать кредит из-за кассового разрыва. Или вы должны финансировать проекты. Предпринимателей ведь не интересует, что у вас налоги позже приходят. И таких сюжетов очень и очень много. В начале года это вызывает серьезное напряжение», — объяснил Евраев.

При этом, по его словам, ситуация с коммерческими долгами перед банками у Ярославской области стабильна. Однако точных цифр глава региона не назвал.