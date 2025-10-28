Везде есть, а там нет: почему платной парковки не будет у правительства Ярославской области

У здания правительства Ярославской области платной парковки не будет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

28 октября на заседании Ярославской областной Думы депутаты рассмотрели вопрос о льготах при пользовании платными парковками в центре Ярославля.

Во время обсуждения депутат Сергей Хабибулин поинтересовался у директора казенного учреждения «Центр организации дорожного движения» Кирилла Крюкова, почему не предусмотрена платная парковка непосредственно у здания правительства региона на Советской площади.

«У нас везде рисуют платные парковки. Даже у Ярославской областной Думы. Вокруг правительства Ярославской области платной парковки нет. Причем, проехать к думе сейчас нельзя, везде стоят знаки „Проезд запрещен“. Возможен только подъезд к дому, для загрузки, разгрузки и на работу. Сюда никто из туристов не заедет. Только те, кто работает в правительстве или думе. Почему правительство бесплатно останавливается, а областная дума должна платить деньги? Мы все госслужащие», — задал вопрос депутат.

Кирилл Крюков отметил, что это объясняется довольно просто.

«У правительства запланирована пешеходная зона, там в принципе не будет физического доступа автомобилей. Поэтому не предусмотрены знаки и разметка. Зачем тратить деньги, если через несколько месяцев все это придется демонтировать. У областной думы будет предусмотрен проезд транспорта», — пояснил Крюков.

Где сделают платные парковки Узнать В Ярославле платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах: Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

Советская площадь;

Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.