Везде есть, а там нет: почему платной парковки не будет у правительства Ярославской области

Везде есть, а там нет: почему платной парковки не будет у правительства Ярославской области

Что ответили власти

475
У здания правительства Ярославской области платной парковки не будет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ здания правительства Ярославской области платной парковки не будет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У здания правительства Ярославской области платной парковки не будет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

28 октября на заседании Ярославской областной Думы депутаты рассмотрели вопрос о льготах при пользовании платными парковками в центре Ярославля.

Во время обсуждения депутат Сергей Хабибулин поинтересовался у директора казенного учреждения «Центр организации дорожного движения» Кирилла Крюкова, почему не предусмотрена платная парковка непосредственно у здания правительства региона на Советской площади.

«У нас везде рисуют платные парковки. Даже у Ярославской областной Думы. Вокруг правительства Ярославской области платной парковки нет. Причем, проехать к думе сейчас нельзя, везде стоят знаки „Проезд запрещен“. Возможен только подъезд к дому, для загрузки, разгрузки и на работу. Сюда никто из туристов не заедет. Только те, кто работает в правительстве или думе. Почему правительство бесплатно останавливается, а областная дума должна платить деньги? Мы все госслужащие», — задал вопрос депутат.

Кирилл Крюков отметил, что это объясняется довольно просто.

«У правительства запланирована пешеходная зона, там в принципе не будет физического доступа автомобилей. Поэтому не предусмотрены знаки и разметка. Зачем тратить деньги, если через несколько месяцев все это придется демонтировать. У областной думы будет предусмотрен проезд транспорта», — пояснил Крюков.

Где сделают платные парковки

В Ярославле платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах:

  • Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

  • Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

  • Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

  • Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

  • Советская площадь;

  • Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

  • улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

  • улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

  • улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

  • улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

  • Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

  • улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

  • улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

  • Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

  • улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

  • улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

  • улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

  • улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

  • улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

  • улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

  • Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

  • улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

  • улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

  • улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

  • улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

  • площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

  • Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

  • улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

  • улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

  • Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

  • улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

  • улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Напомним, зоны платных парковок создадут в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах. В Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата начнет взиматься с 20 декабря. Ранее власти озвучили, сколько придется отдавать за пользование такими парковками.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Правительство Ярославской области Ярославская областная дума Пешеходный центр
Комментарии
2
Гость
43 минуты
Ну что вы, как дети малые, такие наивные вопросы задаете... Они ведь этот побор придумали не для того, чтобы самим платить, а для того, чтобы было что в свой карман класть... Именно поэтому движение по площади ограничено, дабы простые смертные не посягали на халявные парковочные места элиты.
Гость
36 минут
Зашибись!!! Все туда, на Советскую парковаться!
Читать все комментарии
