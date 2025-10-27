До конца года: в Ярославле продлили перекрытие одной из центральных улиц

Улицу Максимова в Ярославле хотят сделать пешеходной Источник: мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле продлили перекрытие движения на улице Максимова в центре города. Об этом проинформировали в мэрии.

«В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Максимова от улицы Трефолева до улицы Андропова продлено временное прекращение движения транспортных средств до 24:00 30 декабря 2025 года. Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — говорится на сайте мэрии.

Улицу Максимова перекрыли 25 августа. Изначально в постановлении говорилось, что ограничения будут дейстивовать до 3 ноября. При этом губернатор Ярослаской области Михаил Евраев отмечал, что работы на Максимова — первый этап в переделке всего центра Ярославля в пешеходную зону. Недавно стало известно, что с 5 ноября и до конца года перекроют движение также на Депутатской улице.

По проекту реконструкции улицы Максимова, опубликованному в июле 2025 года, здесь должны снять асфальт, плитку и бордюры, сделать новые тротуары, организовать велопарковку, высадить кустарники и другие растения. Также планируется установка нового декоративного фонтана диаметром два метра.

Напомним, 1 августа МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписало контракт с компанией «Ярдормост» на создание пешеходной зоны в центре Ярославля. Подрядчику должны заплатить более 1,4 миллиарда рублей.

Работы предполагается выполнить на улицах Кирова, Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, в Депутатском переулке, у часовни Александра Невского. Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов озвучивал, что работы по переделке центра будут вестись два-три года.