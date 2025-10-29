Горы грязи — по плану? В Ярославле перекопали известный парк. Что там делают

Жители Дзержинского района в Ярославле пожаловались на горы земли в недавно благоустроенном Парке 30-летия Победы. Как сообщили в телеграм-канале мэрии, на «Очках» проводится заключительный этап работ.
«Подрядная организация устанавливает деревянные реечные панели на металлический каркас сцены, установленной ранее. <…> В данный момент на территории обустраивают траншеи для прокладки кабелей, что позволит установить современные опоры освещения, системы видеонаблюдения и громкоговорители. Также скоро в парке появится новая четырехметровая ель», — указано в посте.
Показываем, как проходят работы в парке в Брагине.
Напомним, что благоустройство Парка 30-летия Победы, в народе известного как «Очки», началось в 2023 году. Изначально работы должны были завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик ООО «Ярдоремстрой» не справился с задачей. Помимо незаконченного благоустройства, жители получили опасную карусель и запах от костра, который разожгли рабочие. Весной 2025 года мэр Ярославля получил представление от прокуратуры после срывов сроков работ в городских парках.
