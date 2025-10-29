НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Горы грязи — по плану? В Ярославле перекопали известный парк. Что там делают

Горы грязи — по плану? В Ярославле перекопали известный парк. Что там делают

Ситуацию разъяснили в мэрии города

402
В Ярославле завершают благоустройство Парка 30-летия Победы в Брагине

В Ярославле завершают благоустройство Парка 30-летия Победы в Брагине

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Дзержинского района в Ярославле пожаловались на горы земли в недавно благоустроенном Парке 30-летия Победы. Как сообщили в телеграм-канале мэрии, на «Очках» проводится заключительный этап работ.

«Подрядная организация устанавливает деревянные реечные панели на металлический каркас сцены, установленной ранее. <…> В данный момент на территории обустраивают траншеи для прокладки кабелей, что позволит установить современные опоры освещения, системы видеонаблюдения и громкоговорители. Также скоро в парке появится новая четырехметровая ель», — указано в посте.

Показываем, как проходят работы в парке в Брагине.

При благоустройстве в парке обновили детские площадки

При благоустройстве в парке обновили детские площадки

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, что благоустройство Парка 30-летия Победы, в народе известного как «Очки», началось в 2023 году. Изначально работы должны были завершить в августе 2024 года, но скандально известный подрядчик ООО «Ярдоремстрой» не справился с задачей. Помимо незаконченного благоустройства, жители получили опасную карусель и запах от костра, который разожгли рабочие. Весной 2025 года мэр Ярославля получил представление от прокуратуры после срывов сроков работ в городских парках.

В парке появилась зоны отдыха

В парке появилась зоны отдыха

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Новую табличку с правилами пребывания в парке успели испортить вандалы

Новую табличку с правилами пребывания в парке успели испортить вандалы

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Из-за работ тротуары покрылись мокрой грязью

Из-за работ тротуары покрылись мокрой грязью

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Перекопали многие газоны

Перекопали многие газоны

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Местами лежат кучи земли

Местами лежат кучи земли

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В парке установили новые фонари

В парке установили новые фонари

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Траншеи копают не просто так

Траншеи копают не просто так

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
По ним прокладывают кабели для освещения и камер видеонаблюдения

По ним прокладывают кабели для освещения и камер видеонаблюдения

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Плитку вновь разобрали. Лишь бы всё вернули на свое место

Плитку вновь разобрали. Лишь бы всё вернули на свое место

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На второй площадке больше недочетов

На второй площадке больше недочетов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Один батут закрыт

Один батут закрыт

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
И еще одна карусель была убрана — на ее месте лежит деревянная крышка

И еще одна карусель была убрана — на ее месте лежит деревянная крышка

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть зоны, которые требуют внимания рабочих

Есть зоны, которые требуют внимания рабочих

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Будьте аккуратны и не упадите в лужу

Будьте аккуратны и не упадите в лужу

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Как вам такие пейзажи? Не переживайте, они временные

Как вам такие пейзажи? Не переживайте, они временные

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В Брагине также приступили к установке новой сцены

В Брагине также приступили к установке новой сцены

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также показывали, как изменился после благоустройства Юбилейный парк.

Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Парк Благоустройство
Комментарии
10
Гость
25 минут
Сразу нельзя это было сделать? Опять развели грязь. Корни деревьев пострадают.
Гость
14 минут
Это по плану так задумано!!! Нечего не понимаете в строительстве
Читать все комментарии
