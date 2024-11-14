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Город «Чтобы согреться»: в Ярославле разожгли костер в парке, который благоустраивает скандальный подрядчик

«Чтобы согреться»: в Ярославле разожгли костер в парке, который благоустраивает скандальный подрядчик

За общественную территорию взялась фирма Вагинака Погосяна

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44 комментария

Ярославцы сфотографировали костер на объекте

Жители Ярославля сообщили, что в Парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, известном в народе как «Очки», днем 13 ноября полыхал костер. Фото горожане опубликовали в телеграм-канале «Жесть Ярославль». Они сообщили, что местные рабочие решили таким образом согреться.

— Холодает: чтобы согреться, рабочие в Парке 30-летия Победы в Брагине жгут костры. И продолжают укладывать тротуарную плитку, несмотря на довольно прохладную погоду. Пруд уже покрылся тонким льдом, — говорится в публикации.

На опубликованных фотографиях видно, что на участке, не уложенном плиткой, неподалеку от пруда действительно полыхает огонь. Рядом видны пластиковые канистры, а в костер кто-то набросал деревянные доски.

Жители Дзержинского района удивились увиденному

Благоустройством парка занимается фирма «Ярдорремстрой», принадлежащая скандально известному в Ярославле бизнесмену Вагинаку Погосяну. Журналист 76.RU пытался связаться и с самой компанией, и с ее владельцем, однако указанные номера были недоступны.

Глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова во время разговора с корреспондентом 76.RU сообщила, что представители администрации проверят объект.

— Пока не видела, но прямо сейчас направлю своих сотрудников проверить. У нас заказчиком является непосредственно Агенство муниципального заказа. Информацию и фотофиксацию, если такая есть, мы им направим обязательно, — рассказала Екатерина Мусинова.

В мэрии Ярославля оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, попросив прислать официальный запрос.

По условиям контракта благоустройство в Парке 30-летия Победы должны были окончить еще 31 августа 2024 года. Но в срок не успели. Работами занимается ООО «Ярдорремстрой». Стоимость контракта составила больше 64 миллионов рублей.

ООО «Ярдорремстрой» — ярославская компания, зарегистрированная на Промышленной улице. Была образована в 2000 году. Основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Евгений Геннадьевич Сезонов. Владелец — Вагинак Владимирович Погосян.

Последнее имя знают многие ярославцы. Вагинак Погосян — известный дорожник. В 2015 году он руководил компанией «Автодор», получавшей контракты на ремонт дорог. Вагинак Погосян был осужден за мошенничество, получив реальный срок — 1,5 года колонии-поселения. Правда, в нее он так и не приезжал. В 2022 году «Ярдорремстрой» попал в список недобросовестных поставщиков. Такое решение приняли в УФАС Костромской области из-за того, что с подрядчиком расторгли контракт. В этом тексте мы рассказывали, чем еще занималась фирма.

Из-за того, что компания не успела окончить благоустройство вовремя, делом заинтересовалась прокуратура, на руководителя «Ярдорремстроя» наложили административные санкции. Позже на территории парка вырубили деревья. В «Горзеленхозстрое» пояснили, что это были старые и больные растения.

О том, что «Очки» будут приводить в порядок, стало известно в феврале 2024 года. Стоимость работ по контракту оценили в 69 миллионов 486 тысяч 961 рубль. За эти деньги в том числе подрядчик должен был демонтировать асфальт и заменить его плиткой, привести в порядок газон, заняться освещением, установить новые скамейки и благоустроить клумбы. Помимо этого, на территории должен появиться большой игровой комплекс. Там планируют установить качели, карусели, теннисный стол, батут, канатную дорогу. В списках того, что должно появиться в брагинском парке, — арт объект «Очки». А точнее, скамейка в виде оправы.

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Благоустройство Парк Вагинак Погосян
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Комментарии
44
Инженер1
38 минут
Дым над водой... Пламя в небеса!
Гость
1 час
Скорее всего с помощью Вагинака, будет арт объект Очко!
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