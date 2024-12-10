Аттракционы-поршни, очередь на качели: обзор ярославского парка, который так и недоблагоустроили

В Ярославле в этом году прошло благоустройство парка 30-летия Победы в Дзержинском районе. В народе это место отдыха называют очками из-за формы пруда, расположенного в центре. Предполагалось, что здесь поменяют асфальт на плитку, заменят освещение, обновят газоны, установят новый детский городок, лавочки и урны. Подрядчиком на объекте стала компания «Ярдоремстрой». Цена работ — 64 миллиона рублей. Благоустройство должно было завершиться 31 августа 2024 года. Но в сроки подрядчик не уложился. Укладку плитки и вовсе перенесли на 2025 год.
— Претензии к подрядчику есть. При оплате части работ компании будут выставлены штрафные санкции, — прокомментировали порталу 76.RU в «Агентстве по муниципальному заказу» Ярославля, которое от лица города является заказчиком работ.
ООО «Ярдоремстрой» — ярославская компания, которая была образована в 2000 году, зарегистрированная на Промышленной улице. Согласно сервису «Контур. Фокус», основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль за 2023 год — 1,1 млн. рублей. Владельцем фирмы является Вагинак Погосян — известный дорожник. В 2015 году как руководитель компании «Автодор» был осужден за мошенничество. Его приговорили к заключению на 1,5 года в колонии-поселения. Правда, в нее он так и не приезжал. В этом тексте мы рассказывали, чем еще занималась фирма.
Мы съездили в парк и посмотрели, как он теперь выглядит.
«Здесь променад будет»
Несмотря на минусовую температуру и сугробы, которые появились за выходные, днем в парке 30-летия Победы довольно много мамочек с детьми, пенсионеров с палками для скандинавской ходьбы, просто гуляющих людей или проходящих по своим делам.
Надо отдать должное, что основные дорожки в парке почищены, но не до асфальта или плитки. Поэтому пройти здесь можно довольно спокойно, а вот оценить качество покрытия под ногами, наверное, теперь получится только весной.
У пруда слышно жужжание шуруповерта — здесь до сих пор ведутся какие-то работы. Четверо рабочих прикручивают металлические детали к деревянному настилу у самого берега.
— Здесь променад будет, — уточнили они.
— А что еще планируете делать? — поинтересовались мы.
— Да и сами не знаем, — пожали плечами рабочие. — Плитку надо укладывать.
Мужики задумчиво посмотрели на штабеля плитки, лежащие на газоне. Но, как мы уже упоминали, плитку решено делать теперь в следующем году.
Арт-объект из народного названия
Недоделан пока и новый символ парка — арт-объект «Очки». По задумке это будет необычная лавочка. Идею ее создания городским властям подсказал местный школьник.
— Ребята шли мимо, глава района их увидела и подозвала. Спросила: «Что вы хотите в этом парке?» И какой-то мальчишка кричит: «А сделайте здесь очки». Это записали в протокол, а потом подумали, почему бы и нет, — рассказывал 76.RU главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.
Очки уже стоят, но наполовину обтянутые пленкой и подпертые поддонами.
Ёлка переехала
Рядом с арт-объектом «Очки» установлен «скелет» сцены. Правда, будет ли она использоваться зимой, не понятно. Новогоднюю елку в этот раз установили в другом месте — ближе к улице Панина. Чиновники пояснили, что таковы требования безопасности. При этом парк 30-летия Победы стал одним из трех мест, где разрешили массовые гуляния в новогоднюю ночь. В каком месте парка будут гулять брагинцы — у елки или у сцены — пока не сообщалось.
Также в парке готовятся к заливке катка. Для этого уже огородили часть центральной дорожки.
Детский городок в виде поршней и коленвалов
Пожалуй, главные новшество парка — две детские площадки. Одна открылась буквально на днях — в пятницу, 6 декабря. Ее за свой счет сделал завод «Автодизель». Выглядит площадка мягко говоря нестандартно. Привычные элементы детских городков — качели, горки, беседки сделаны в форме частей двигателей: поршней или коленвалов. Так в детях хотят пробудить интерес к машиностроению и инженерным специальностям. Кроме того, здесь поставили игровые городки-лазалки в виде машины «Газон» и экскаватора, для которых «Автодизель» делает двигатели.
Не все гуляющие мамы с детьми в курсе, что площадка сделана по образу и подобию деталей двигателей. Но большинству из них аттракционы нравится.
— Интересные, необычные. Нам нравятся. Только покрытие скользкое, — отметила Наталья, которая пришла в парк с маленькой внучкой.
Мы решили сами проверить пол «машинки», на который пожаловалась жительница. Наше мнение: катком его назвать нельзя. По крайней мере, мы в нашей обуви не скользили. Но, возможно, для какой-то подошвы оно не подходит в условиях зимы.
Очередь к качелям
Еще один городок расположен на другой стороне пруда. Кажется, он рассчитан на детей более старшего возраста, так как залезать в деревянный замок отваживаются не все малыши. Но зато крохи прыгают рядом на батутах, катаются на качелях.
— Супер! Впечатления отличные! Не сравнить с тем, что было. Хорошо, что есть варианты и для самых маленьких, и для тех, кто постарше. Правда, маловато качелей-скамеек. К ним иногда очередь выстраивается, — поделилась впечатлениями одна из мамочек, гуляющих с детьми.
Шахматные и теннисные столы
Также в парке появились новые лавки, шахматные столы и столы для пинг-понга. На них родители с детьми поглядывают с опаской.
— Боимся, что здесь будут распивать спиртные напитки. Неплохо бы летом ввести охрану, — отметила жительница Брагина Виктория.
С шахматными досками, кстати, у подрядчика вышел конфуз. В соцсетях писали, что на них перепутано чередование черных и белых клеток. Там, где А1, должен быть черный, а не белый цвет. Подрядчику в мэрии дали задание исправить ошибку. Сейчас кажется, что все в порядке.
Незаконный павильон
Вопрос к еще одной новинке парка — двухэтажному павильону. По информации мэрии города, он здесь возводится незаконно.
— В адрес арендатора земельного участка направлено предписание об устранении нарушений использования участка. В случае невыполнения предписания будет подано исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка и приведение участка в первоначальное состояние, — сообщили порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом.
Будем следить за развитием событий вокруг этого объекта.
Как вам обновленный парк 30-летия Победы?