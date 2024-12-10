Аттракционы-поршни, очередь на качели: обзор ярославского парка, который так и недоблагоустроили

В Ярославле благоустраивали, но так и недоблагоустроили парк в Дзержинском районе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в этом году прошло благоустройство парка 30-летия Победы в Дзержинском районе. В народе это место отдыха называют очками из-за формы пруда, расположенного в центре. Предполагалось, что здесь поменяют асфальт на плитку, заменят освещение, обновят газоны, установят новый детский городок, лавочки и урны. Подрядчиком на объекте стала компания «Ярдоремстрой». Цена работ — 64 миллиона рублей. Благоустройство должно было завершиться 31 августа 2024 года. Но в сроки подрядчик не уложился. Укладку плитки и вовсе перенесли на 2025 год.

— Претензии к подрядчику есть. При оплате части работ компании будут выставлены штрафные санкции, — прокомментировали порталу 76.RU в «Агентстве по муниципальному заказу» Ярославля, которое от лица города является заказчиком работ.

ООО «Ярдоремстрой» — ярославская компания, которая была образована в 2000 году, зарегистрированная на Промышленной улице. Согласно сервису «Контур. Фокус», основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль за 2023 год — 1,1 млн. рублей. Владельцем фирмы является Вагинак Погосян — известный дорожник. В 2015 году как руководитель компании «Автодор» был осужден за мошенничество. Его приговорили к заключению на 1,5 года в колонии-поселения. Правда, в нее он так и не приезжал. В этом тексте мы рассказывали, чем еще занималась фирма.

Мы съездили в парк и посмотрели, как он теперь выглядит.

«Здесь променад будет»

Несмотря на минусовую температуру и сугробы, которые появились за выходные, днем в парке 30-летия Победы довольно много мамочек с детьми, пенсионеров с палками для скандинавской ходьбы, просто гуляющих людей или проходящих по своим делам.

Надо отдать должное, что основные дорожки в парке почищены, но не до асфальта или плитки. Поэтому пройти здесь можно довольно спокойно, а вот оценить качество покрытия под ногами, наверное, теперь получится только весной.

После снегопада дорожки в парке успели почистить Пройти можно спокойно, но оценить качество покрытия сможем только весной При нас продолжалась расчистка парка 1 из 3 После снегопада дорожки в парке успели почистить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У пруда слышно жужжание шуруповерта — здесь до сих пор ведутся какие-то работы. Четверо рабочих прикручивают металлические детали к деревянному настилу у самого берега.

— Здесь променад будет, — уточнили они.

— А что еще планируете делать? — поинтересовались мы.

— Да и сами не знаем, — пожали плечами рабочие. — Плитку надо укладывать.

Мужики задумчиво посмотрели на штабеля плитки, лежащие на газоне. Но, как мы уже упоминали, плитку решено делать теперь в следующем году.

Несмотря на снег, рабочие доделывают пирс-променад В парке слышен звук шуруповерта Плитку собираются укладывать теперь в следующем году 1 из 3 Несмотря на снег, рабочие доделывают пирс-променад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арт-объект из народного названия

Недоделан пока и новый символ парка — арт-объект «Очки». По задумке это будет необычная лавочка. Идею ее создания городским властям подсказал местный школьник.

— Ребята шли мимо, глава района их увидела и подозвала. Спросила: «Что вы хотите в этом парке?» И какой-то мальчишка кричит: «А сделайте здесь очки». Это записали в протокол, а потом подумали, почему бы и нет, — рассказывал 76.RU главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Очки уже стоят, но наполовину обтянутые пленкой и подпертые поддонами.

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Ёлка переехала

Рядом с арт-объектом «Очки» установлен «скелет» сцены. Правда, будет ли она использоваться зимой, не понятно. Новогоднюю елку в этот раз установили в другом месте — ближе к улице Панина. Чиновники пояснили, что таковы требования безопасности. При этом парк 30-летия Победы стал одним из трех мест, где разрешили массовые гуляния в новогоднюю ночь. В каком месте парка будут гулять брагинцы — у елки или у сцены — пока не сообщалось.

Также в парке готовятся к заливке катка. Для этого уже огородили часть центральной дорожки.

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Детский городок в виде поршней и коленвалов

Пожалуй, главные новшество парка — две детские площадки. Одна открылась буквально на днях — в пятницу, 6 декабря. Ее за свой счет сделал завод «Автодизель». Выглядит площадка мягко говоря нестандартно. Привычные элементы детских городков — качели, горки, беседки сделаны в форме частей двигателей: поршней или коленвалов. Так в детях хотят пробудить интерес к машиностроению и инженерным специальностям. Кроме того, здесь поставили игровые городки-лазалки в виде машины «Газон» и экскаватора, для которых «Автодизель» делает двигатели.

В парке появился городок в виде машиностроительных деталей Детей с малолетства пытаются заинтересовать инженерным делом Так выглядит один из аттракционов Аттракционы выполнены из дерева Детской фантазии есть, где разгуляться Вот такую необычную беседку мы нашли в городке А это лавочка с навесом Качель для самых маленьких В целом площадка понравилась жителям Летом в жару здесь будет комфортно Качелька из бревна Вот такие необычные лазалки в городке 1 из 12 В парке появился городок в виде машиностроительных деталей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не все гуляющие мамы с детьми в курсе, что площадка сделана по образу и подобию деталей двигателей. Но большинству из них аттракционы нравится.

— Интересные, необычные. Нам нравятся. Только покрытие скользкое, — отметила Наталья, которая пришла в парк с маленькой внучкой.

Мы решили сами проверить пол «машинки», на который пожаловалась жительница. Наше мнение: катком его назвать нельзя. По крайней мере, мы в нашей обуви не скользили. Но, возможно, для какой-то подошвы оно не подходит в условиях зимы.

Второй аттракцион — экскаватор Аттракцион в виде автомобиля «Газон» 1 из 2 Второй аттракцион — экскаватор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Очередь к качелям

Еще один городок расположен на другой стороне пруда. Кажется, он рассчитан на детей более старшего возраста, так как залезать в деревянный замок отваживаются не все малыши. Но зато крохи прыгают рядом на батутах, катаются на качелях.

— Супер! Впечатления отличные! Не сравнить с тем, что было. Хорошо, что есть варианты и для самых маленьких, и для тех, кто постарше. Правда, маловато качелей-скамеек. К ним иногда очередь выстраивается, — поделилась впечатлениями одна из мамочек, гуляющих с детьми.

Так выглядит второй новый городок в парке Здесь есть аттракционы и для малышей, и для тех, кто постарше Один из элементов городка Малыши прыгают на батутах и качаются на качелях Новые аттракционы пользуются популярностью Так выглядят батуты. Хотели бы попрыгать на таком? Вокруг деревьев сделали круговые лавочки Вот такую карусель поставили на детской площадке Один из вариантов качелей Лазалка для ребятни Еще есть такая качель 1 из 12 Так выглядит второй новый городок в парке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шахматные и теннисные столы

Также в парке появились новые лавки, шахматные столы и столы для пинг-понга. На них родители с детьми поглядывают с опаской.

— Боимся, что здесь будут распивать спиртные напитки. Неплохо бы летом ввести охрану, — отметила жительница Брагина Виктория.

Появилась зона с теннисными столами В парке поставили новые лавочки и урны 1 из 2 Появилась зона с теннисными столами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С шахматными досками, кстати, у подрядчика вышел конфуз. В соцсетях писали, что на них перепутано чередование черных и белых клеток. Там, где А1, должен быть черный, а не белый цвет. Подрядчику в мэрии дали задание исправить ошибку. Сейчас кажется, что все в порядке.

Так выглядят шахматные столы Как думаете, их будут использовать по назначению? 1 из 2 Так выглядят шахматные столы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Незаконный павильон

Вопрос к еще одной новинке парка — двухэтажному павильону. По информации мэрии города, он здесь возводится незаконно.

— В адрес арендатора земельного участка направлено предписание об устранении нарушений использования участка. В случае невыполнения предписания будет подано исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка и приведение участка в первоначальное состояние, — сообщили порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом.

Будем следить за развитием событий вокруг этого объекта.

В мэрии утверждают, что павильон возвели незаконно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









