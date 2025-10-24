НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле депутату переквалифицировали уголовное дело, и он вернулся на работу в областную думу

В Ярославле депутату переквалифицировали уголовное дело, и он вернулся на работу в областную думу

Ранее Михаил Писарец был под домашним арестом

647
Михаила Писарца задержали летом 2025 года

Михаила Писарца задержали летом 2025 года

Источник:

«Ярославская областная дума» / Vk.com

Следствие переквалифицировало уголовное дело депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Эту информацию 76.RU подтвердили в региональной прокуратуре.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет, со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы (или другого дохода) осужденного за период до трех лет. Также возможно наказание без штрафа, с ограничением свободы на срок до двух лет, или без такового.

Напомним, 11 июня 2025 года стало известно о задержании депутата Писарца по подозрению в мошенничестве. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, до 9 августа 2025 года. По данным 76.RU, после этого следствие не обращалось в суд за продлением меры пресечения.

Кто такой Михаил Писарец

Михаилу Писарцу 48 лет. По образованию он юрист.

Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).

В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной думы. Работает в региональном парламенте на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Отметим, что летом 2025 года в партии приостановили членство Писарца.

В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки Центрального рынка к продаже, правда, спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м, уже при новом руководстве.

Михаил Писарец снова стал заседать на комиссиях в Ярославской областной думе.

«Вернулся, как только в отношении него была изменена мера пресечения», — уточнили 76.RU в пресс-службе законодательного органа.

Обвиняемый в тяжком преступлении мало того ,что на свободе,так еще и в областной думе ПИШЕТ НАМ ЗАКОНЫ. Это издевательство над справедливостью! Нужно проверять начальника Следственного комитета Ярославской области на предмет коррупции.
