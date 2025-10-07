НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ущерб — 43 миллиона: стали известны детали дела задержанного депутата Ярославской областной думы

Прокуратура утвердила обвинение соучастнику

Ущерб — 43 миллиона: стали известны детали дела задержанного депутата Ярославской областной думы

Прокуратура утвердила обвинение соучастнику

58
Стали известны подробности дела депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца | Источник: Ярославское отделение партии «Единая Россия»Стали известны подробности дела депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца | Источник: Ярославское отделение партии «Единая Россия»

Стали известны подробности дела депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца

Источник:

Ярославское отделение партии «Единая Россия»

В Ярославле всплыли детали задержания депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца. Напомним, в июне 2025 года его отправили под домашний арест по обвинению по статье о мошенничестве.

По данным источника 76.RU, расследование связано с его работой в АО «Центр» — муниципальной компании, которая управляет Центральным рынком. Писарец возглавлял организацию с 2019 по 2023 годы. Следователи вскрыли махинации со спецтехникой в годы его работы.

Кто такой Михаил Писарец

Михаилу Писарцу 48 лет. По образованию он юрист.

Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого (2017–2022 годы).

В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной Думы. Работает в региональном парламенте на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Отметим, что летом 2025 года в партии приостановили членство Писарца.

В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки центрального рынка к продаже, правда спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м уже при новом руководстве.

7 октября 2025 года первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника преступления. По данным 76.RU, это 49-летний ярославский бизнесмен, глава крестьянского фермерского хозяйства.

«По версии следствия, в июне–сентябре 2023 года обвиняемый по просьбе директора акционерного общества „Центр“ нашел подставное лицо для подписания фиктивного договора купли-продажи специализированной техники, принадлежащей обществу. После заключения сделки он организовал вывоз 73 единиц техники на подконтрольные стоянки для последующей перепродажи», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По версии обвинения, часть вырученных от продажи денег он присвоил себе, еще шесть миллионов передал Михаилу Писарцу. Общая сумма ущерба — более 43 млн рублей.

Спустя несколько месяцев бизнесмен вернулся к обсуждению сделки. В то время Писарец уже перестал работать в АО «Центр». Обсуждать сделку пришлось с новым руководителем (на тот момент — Василием Ломакиным. — Прим. Ред.).

«Он убедил нового директора подписать дополнительное соглашение к ранее заключенному договору купли-продажи о передаче в числе специализированной техники автокрана стоимостью 450 тысяч рублей, заведомо зная, что денежные средства на счет организации перечисляться не будут», — добавили в прокуратуре.

Заместитель прокурора области заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. При этом расследование уголовного дела Михаила Писарца продолжается, он находится под домашним арестом.

В отношении ярославца возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По информации редакции, Василий Ломакин проходит по делу как свидетель.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
