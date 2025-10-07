Ущерб — 43 миллиона: стали известны детали дела задержанного депутата Ярославской областной думы

Михаилу Писарцу 48 лет. По образованию он юрист.

Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого (2017–2022 годы).

В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной Думы. Работает в региональном парламенте на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Отметим, что летом 2025 года в партии приостановили членство Писарца.

В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки центрального рынка к продаже, правда спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м уже при новом руководстве.