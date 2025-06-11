В Ярославле задержали депутата областной думы. Первые подробности

В Ярославле задержали Михаила Писарца Источник: Ярославская областная Дума











В Ярославле задержали депутата областной думы Михаила Писарца. Эту информацию порталу 76.RU подтвердил источник. По предварительным данным, Писарца подозревают в мошенничестве. Другие детали дела пока не разглашаются.

Напомним, Михаилу Писарцу 48 лет. По образованию он юрист. В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной Думы. Работает в региональном парламенте на постоянной основе, то есть за зарплату. Занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Представляет депутатское объединение «Единая Россия».

У Писарца насыщенная политическая биография. Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, возглавлял в регионе партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).