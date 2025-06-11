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Криминал В Ярославле задержали депутата областной думы. Первые подробности

В Ярославле задержали депутата областной думы. Первые подробности

В чем его подозревают

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41 комментарий
В Ярославле задержали Михаила Писарца | Источник: Ярославская областная ДумаВ Ярославле задержали Михаила Писарца | Источник: Ярославская областная Дума

В Ярославле задержали Михаила Писарца

Источник:

Ярославская областная Дума

В Ярославле задержали депутата областной думы Михаила Писарца. Эту информацию порталу 76.RU подтвердил источник. По предварительным данным, Писарца подозревают в мошенничестве. Другие детали дела пока не разглашаются.

Напомним, Михаилу Писарцу 48 лет. По образованию он юрист. В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной Думы. Работает в региональном парламенте на постоянной основе, то есть за зарплату. Занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Представляет депутатское объединение «Единая Россия».

У Писарца насыщенная политическая биография. Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, возглавлял в регионе партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).

С 2019 года по 2023 год Михаил Писарец руководил АО «Центр», которое управляет Центральным рынком Ярославля. При нем шел процесс подготовки к продаже Центрального рынка. Но в конечном итоге от намерений отказались.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Михаил Писарец Уголовное дело Мошенничество Депутат Ярославская областная дума
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Комментарии
41
Гость
2 часа
Депутат и мошенник? Да не , не верю. Туда же только Достойнейших из достойных выбирают, и честнейших из честных. Думаю разберутся , отпустят, еще и извинятся и премию дадут. А партия какая, Единая Россия?
Гость
2 часа
Какой хамелеон.
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