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Политика «Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного в Ярославле депутата

«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного в Ярославле депутата

Ранее Михаил Писарца отправили под домашний арест

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В «Единой России» приостановили членство депутата областной думы Михаила Писарца | Источник: Ярославское отделение партии «Единая Россия»В «Единой России» приостановили членство депутата областной думы Михаила Писарца | Источник: Ярославское отделение партии «Единая Россия»

В «Единой России» приостановили членство депутата областной думы Михаила Писарца

Источник:

Ярославское отделение партии «Единая Россия»

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца. Напомним, 11 июня его отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.

«Сообщаем, что членство в „Единой России“ депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца приостановлено в соответствии с Уставом партии до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела», — сообщили 11 июня в ярославском отделении партии «Единая Россия».

Детали уголовного дела на данный момент не раскрываются. Ранее стало известно, что Писарца обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы.

Мы рассказывали биографию задержанного депутата, который занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Задержали депутата Ярославская областная дума Единая Россия Партия Мошенничество
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