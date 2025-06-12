«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного в Ярославле депутата

В «Единой России» приостановили членство депутата областной думы Михаила Писарца Источник: Ярославское отделение партии «Единая Россия»











«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца. Напомним, 11 июня его отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.

«Сообщаем, что членство в „Единой России“ депутата Ярославской областной Думы Михаила Писарца приостановлено в соответствии с Уставом партии до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела», — сообщили 11 июня в ярославском отделении партии «Единая Россия».

Детали уголовного дела на данный момент не раскрываются. Ранее стало известно, что Писарца обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы.