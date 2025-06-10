Суд принял решение о пристройке в ярославском парке: итог

Завершился суд по вопросу о сносе пристройки в ярославском парке Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Дзержинский районный суд Ярославля принял решение по делу о пристройке в парке 30-летия Победы. Итоговое заседание состоялось 10 июня. Публикуем подробности из зала суда.

Требования властей

Представители «Агентства по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля» настаивали на расторжении договора об аренде участка, на котором возвели пристройку. Напомним, что собственником земли в этом месте является город.

«Арендатором были неоднократно не исполнены требования арендодателя. В договоре прописано, что арендатор обязан без письменного согласия арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных объектов недвижимости и временных сооружений. Данный пункт договора был арендатором нарушен. При этом предписания об устранении нарушений арендатор игнорировал», — пояснили юристы агентства в зале суда.

Это и стало поводом для властей обратиться в суд

В агентстве упомянули, что комитет по управлению муниципальным имуществом некоторое время назад выпустил приказ о сносе постройки. Арендатор попытался его оспорить документ в суде, но проиграл. Правда, пока это решение не вступило в законную силу и у арендатора остается возможность его оспорить.

Аргументы владельца

Владельцем кафе и арендатором земли в парке 30-летия Победы является Анна Исакова. Она рассказала, что купила здание кафе только в 2024 году у другого владельца. По ее убеждению, пристройка не является капитальным сооружением. Она передала суду заключение по этому вопросу от независимого эксперта. Также сообщила, что аналогичное заключение выдала Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области.

Более того, арендатор земли настаивает, что появившаяся в парке пристройка вообще не является капитальным либо некапитальным объектом.

«Данная веранда — объект благоустройства. И соответственно согласований для ее установки не требуется», — пояснила собственница кафе в процессе судебного заседания.

Решение суда

10 июня суд отказал «Агентству по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля» в удовлетворении иска о расторжении договора аренды.

Решение с мотивировкой появится чуть позже. При этом у обеих сторон есть возможность оспорить принятое судом решение.

С чего все началось

Напомним, двухэтажная пристройка к уже существующему одноэтажному кафе «На прудах» в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля появилась осенью 2024 года. Тогда в мэрии сообщили, что участок, на котором стоит кафе, принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. Власти добавили, что возведение новой пристройки никто не согласовывал, и соответственно это является нарушением условий договора аренды. От предпринимателя потребовали устранить нарушения, но он не сделал этого.

Власти обратились в суд. Помимо этого мэрией было принято административное решение о демонтаже постройки. Начали искать подрядчика для выполнения работ. Однако по решению суда процесс был приостановлен.

23 марта в постройке открылось кафе «Много рыбы». Его владельцы и сотрудники отказались комментировать ситуацию.