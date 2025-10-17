НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле расторгли договор на аренду земли под спорной пристройкой в популярном парке

В Ярославле расторгли договор на аренду земли под спорной пристройкой в популярном парке

Об этом сообщили в мэрии Ярославля

В Ярославле власти расторгли договор аренды земельного участка с рестораном в парке 30-летия Победы. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет о площадке, на которой весной 2025 года появилась двухэтажная пристройка к существующему одноэтажному кафе. Позже там открылся ресторан «Много рыбы».

«Ярославский областной суд вынес решение о расторжении договора аренды земельного участка на Ленинградском проспекте, 75б. Причиной стало незаконное возведение двухэтажной пристройки без согласования с городскими властями», — рассказали в мэрии Ярославля вечером 17 октября.

Изначально конфликт рассматривался в Дзержинском районном суде. Тогда иск МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» и предпринимателем Анной Исаковой о расторжении договора аренды не был поддержан. Позже власти подали апелляцию — и в итоге добились своего в Ярославском областном суде.

Сейчас в суде рассматривается вопрос о демонтаже постройки.

Двухэтажное строение, примыкающее к существующему кафе, появилось в апреле 2025 года. От жителей посыпались жалобы — людей возмутило, что объект занял часть газона. В городской администрации тогда заявили, что земля под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, никто не согласовывал. В мэрии сообщили, что это является нарушением условий договора аренды.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Договор аренды Суд Мэрия Парк 30-летия Победы Ресторан
Комментарии
12
Гость
42 минуты
Диво дивное, что профнастил исчезнет из парка.
Гость
24 минуты
Если захотят,все могут,дело за небольшим,захотеть...
Читать все комментарии
