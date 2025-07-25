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Город Всё ещё стоит: в мэрии сообщили о ситуации с пристройкой в ярославском парке, которую хотели снести

Всё ещё стоит: в мэрии сообщили о ситуации с пристройкой в ярославском парке, которую хотели снести

Мы спросили у властей, останется объект или нет

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15 комментариев
В мэрии рассказали о судьбе пристройки в парке в Дзержинском районе | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ мэрии рассказали о судьбе пристройки в парке в Дзержинском районе | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В мэрии рассказали о судьбе пристройки в парке в Дзержинском районе

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В мэрии Ярославля прокомментировали текущую ситуацию с пристройкой к кафе в парке 30-летия Победы. Двухэтажное строение появилось еще в апреле, что вызвало возмущение у части жителей. Пристройка заняла часть газона. В мэрии Ярославля тогда заявили, что земля под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки никто не согласовывал, и соответственно это является нарушением условий договора аренды.

«Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля» подало иск в Дзержинский районный суд о расторжении договора аренды участка. Однако 10 июня суд отказал в удовлетворении требований. Сейчас решается вопрос об обжаловании.

«Решение о подаче апелляционной жалобы на решение Дзержинского районного суда Ярославля будет принято после тщательного изучения текста судебного акта. Срок для подачи апелляционной жалобы истекает 6 августа 2025 года», — сообщили порталу 76.RU в Комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Одновременно пока в подвешенном состоянии находится и исполнение приказа о демонтаже пристройки, который 24 марта выпустил Комитет по управлению муниципальным имуществом. Этот приказ в судебном порядке попыталась оспорить владелица кафе — Анна Исакова. Однако Ярославский районный суд, где рассматривалось дело, отказал хозяйке заведения. Анна Исакова подала апелляцию на это решение. Точка в разбирательствах еще не поставлена.

В мэрии констатировали, что дальнейшая судьба пристройки будет зависеть от вступления в силу двух указанных судебных актов.

Еще в марте в постройке открылось кафе «Много рыбы». Его владельцы и сотрудники отказались комментировать ситуацию.

Как считаете, убрать или оставить пристройку?

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
15
Гость
56 минут
как не пройдешь мимо там даже одноче человека нет , через время сами закроются
Гость
57 минут
Недавно ответ на поставленные вопросы дал верховный суд: Если незаконная постройка не наносит урон, не вредит окружающей среде, жизни и безопасности граждан, то она может быть узаконена и оформлена в установленном порядке. Так что у юристов компании, при должной квалификации, теперь есть все шансы сделать это строение законным, поскольку квалификация юристов мэрии, как показывает практика, нулевая
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