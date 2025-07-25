Всё ещё стоит: в мэрии сообщили о ситуации с пристройкой в ярославском парке, которую хотели снести

В мэрии рассказали о судьбе пристройки в парке в Дзержинском районе Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В мэрии Ярославля прокомментировали текущую ситуацию с пристройкой к кафе в парке 30-летия Победы. Двухэтажное строение появилось еще в апреле, что вызвало возмущение у части жителей. Пристройка заняла часть газона. В мэрии Ярославля тогда заявили, что земля под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки никто не согласовывал, и соответственно это является нарушением условий договора аренды.

«Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля» подало иск в Дзержинский районный суд о расторжении договора аренды участка. Однако 10 июня суд отказал в удовлетворении требований. Сейчас решается вопрос об обжаловании.

«Решение о подаче апелляционной жалобы на решение Дзержинского районного суда Ярославля будет принято после тщательного изучения текста судебного акта. Срок для подачи апелляционной жалобы истекает 6 августа 2025 года», — сообщили порталу 76.RU в Комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Одновременно пока в подвешенном состоянии находится и исполнение приказа о демонтаже пристройки, который 24 марта выпустил Комитет по управлению муниципальным имуществом. Этот приказ в судебном порядке попыталась оспорить владелица кафе — Анна Исакова. Однако Ярославский районный суд, где рассматривалось дело, отказал хозяйке заведения. Анна Исакова подала апелляцию на это решение. Точка в разбирательствах еще не поставлена.

В мэрии констатировали, что дальнейшая судьба пристройки будет зависеть от вступления в силу двух указанных судебных актов.

Еще в марте в постройке открылось кафе «Много рыбы». Его владельцы и сотрудники отказались комментировать ситуацию.