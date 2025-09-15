Победитель аукциона отказался: кто теперь будет строить фонтан на новой аллее в Ярославле

В мэрии Ярославля рассказали, кто будет строить фонтан на новой аллее имени Ивана Ткаченко в Дзержинском районе, после того как победитель аукциона не стал заключать контракт на выполнение работ.
Как рассказали в городской администрации, изначально контракт должны были заключить с ООО «ЛидерСтрой». Однако фирма, по данным властей, уклонилась от подписания документов.
«В связи с этим 8 сентября 2025 года на сайте „Госзакупок“ размещен проект контракта для подписания с участником закупки № 2», — уточнили в мэрии.
При этом срок окончания работ сдвигать не планируют. То есть, фирма должна успеть завершить строительство фонтана до 30 ноября 2025 года.
Название компании, которая выполнит работы, в мэрии раскрывать не стали. Однако на сайте «Госзакупок» указано, что контракт заключили с индивидуальной предпринимательницей Анной Анатольевной Барановой. Известно, что она запросила в качестве оплаты 14,2 миллиона рублей.
По данным сервиса «КонтурФокус», Анна Баранова из Курска зарегистрировала свою деятельность, как предпринимательскую, в феврале 1999 года. Основным направлением работы указана организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
Ранее власти говорили, что на территории хотят установить два фонтана. Сама аллея появится вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе. Территорию благоустраивает «Горзеленхозстрой».
В конце весны рабочие начали очищать участок от сорняков, больных деревьев и кустарников. На их месте обещают высадить новую растительность. На участке проложат тротуары, построят парковку, установят освещение и обустроят ливневую канализацию. Мы показывали эскизы проекта. В начале сентября там уже начали укладывать плитку.