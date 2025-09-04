Где в Ярославле появится аллея имени хоккеиста Ивана Ткаченко — видео

Работы по благоустройству аллеи Ивана Ткаченко начали в весной 2025 года Источник: мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле продолжаются работы по благоустройства аллеи имени хоккеиста Ивана Ткаченко. Ее делают в Дзержинском районе вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма.

По данным мэрии на 4 сентября, на объекте приступили к укладке плитки.

«Специалисты подрядной организации укладывают тротуарную плитку. Перед этим на территории объекта было устроено армированное бетонное основание под будущие пешеходные дорожки», — уточнили в городской администрации.

Ранее были проложены электросети для оборудования видеонаблюдения в сквере. Кроме того, на аллее планируют установить фонтан — на данном этапе работ уже готов котлован под него. За установку фонтана заплатят 14,1 миллиона рублей.

На эскизе — один из вариантов фонтана, который могут установить там Источник: «Центр развития городских территорий» / Telegram

Работы по благоустройству аллеи проводит ярославское предприятие «Горзеленхозстрой». В мэрии отметили, что разрешение на спил деревьев подрядчику было выдано заранее. Всего на работы выделили 51 миллион 173 тысячи 883 рубля.

Что известно про подрядчика Узнать «Горзеленхозстрой» — предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Оно занимается уборкой улиц и территорий. С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега на снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

В мае рабочие начали выпалывать сорняки, а также убирать поврежденные деревья и кустарники. Всего — 111 деревьев. На месте вырубки хотят посадить новые растения. Проектом предусмотрено обустройство тротуаров, организация парковки, монтаж освещения и устройство ливневок.

Как сейчас выглядит территория, где должны благоустроить аллею имени Ивана Ткаченко Источник: мэрия Ярославля / Telegram