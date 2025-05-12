Стало известно, когда в Ярославле начнут делать аллею имени Ивана Ткаченко

В Ярославле летом начнутся работы по благоустройство аллеи имени Ивана Ткаченко Источник: Артем Молчанов / Telegram











Создание аллеи имени Ивана Ткаченко в Ярославле запланировано на июнь 2025 года. Вопрос о том, когда начнутся работы, в соцсетях задали ярославцы.

В мэрии ответили следующее:

«На сегодня подрядной организацией МБУ „Горзеленхозстрой“ проводится закупка материалов»

На создание аллеи выделили 51 миллион 173 тысячи 883 рубля. Работы должны пройти на улице Панина.

«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе. В 2021 году директором был Запевалов Виталий. В апреле 2024 года его и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. С 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» является депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Ранее в мэрии сообщали, что благоустройство включает в себя озеленение, создание пешеходного тротуара, гостевой парковки, размещение малых архитектурных форм, освещение и устройство линевой канализации.