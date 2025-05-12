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Город Стало известно, когда в Ярославле начнут делать аллею имени Ивана Ткаченко

Стало известно, когда в Ярославле начнут делать аллею имени Ивана Ткаченко

Рассказываем подробности

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3 комментария
В Ярославле летом начнутся работы по благоустройство аллеи имени Ивана Ткаченко | Источник: Артем Молчанов / TelegramВ Ярославле летом начнутся работы по благоустройство аллеи имени Ивана Ткаченко | Источник: Артем Молчанов / Telegram

В Ярославле летом начнутся работы по благоустройство аллеи имени Ивана Ткаченко

Источник:

Артем Молчанов / Telegram

Создание аллеи имени Ивана Ткаченко в Ярославле запланировано на июнь 2025 года. Вопрос о том, когда начнутся работы, в соцсетях задали ярославцы.

В мэрии ответили следующее:

«На сегодня подрядной организацией МБУ „Горзеленхозстрой“ проводится закупка материалов»

На создание аллеи выделили 51 миллион 173 тысячи 883 рубля. Работы должны пройти на улице Панина.

«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе. В 2021 году директором был Запевалов Виталий. В апреле 2024 года его и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. С 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» является депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Ранее в мэрии сообщали, что благоустройство включает в себя озеленение, создание пешеходного тротуара, гостевой парковки, размещение малых архитектурных форм, освещение и устройство линевой канализации.

Аллею хотят отрыть в честь погибшего в авиакатастрофе хоккеиста. Ранее 76.RU связывался с отцом Ивана Ткаченко, чтобы узнать, что он думает по создании сквера.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Когда будет поликлиника во Фрунзегском районе?
Гость
13 минут
...делать аллею... Какой красивый слог.
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