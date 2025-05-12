Стало известно, когда в Ярославле начнут делать аллею имени Ивана Ткаченко

Создание аллеи имени Ивана Ткаченко в Ярославле запланировано на июнь 2025 года. Вопрос о том, когда начнутся работы, в соцсетях задали ярославцы.
В мэрии ответили следующее:
«На сегодня подрядной организацией МБУ „Горзеленхозстрой“ проводится закупка материалов»
На создание аллеи выделили 51 миллион 173 тысячи 883 рубля. Работы должны пройти на улице Панина.
«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе. В 2021 году директором был Запевалов Виталий. В апреле 2024 года его и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. С 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» является депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.
Ранее в мэрии сообщали, что благоустройство включает в себя озеленение, создание пешеходного тротуара, гостевой парковки, размещение малых архитектурных форм, освещение и устройство линевой канализации.
Аллею хотят отрыть в честь погибшего в авиакатастрофе хоккеиста. Ранее 76.RU связывался с отцом Ивана Ткаченко, чтобы узнать, что он думает по создании сквера.