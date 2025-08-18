Фонари в форме клюшек, скамейки-шайбы, фонтан: как будет выглядеть аллея Ивана Ткаченко в Ярославле

Так будет выглядеть аллея имени Ивана Ткаченко Источник: Центр развития городских территорий

В Ярославле идет благоустройство новой зоны отдыха — аллеи имени Ивана Ткаченко в Дзержинском районе. Она расположится на улице Панина, рядом со Свято-Тихоновским храмом.

В мэрии сообщили, что на территории уже полностью подготовлена площадка под аллею, сделана ливневая канализация, основание площадки проложили специальным геотекстилем, который будет защищать плиточное покрытие от проседания, образования луж и прорастания растительности. Объявлена закупка на поиск подрядчика для монтажа фонтана. Работы должны завершиться в этом году.

Работы по созданию аллеи имени Ивана Ткаченко идут по графику

Проект аллеи разрабатывал Центр развития городских территорий.

«Уникальность проекта заключается в том, что малые архитектурные формы, которые установят на аллее, полностью поддержат хоккейную тематику. Например, фонари по аналогии с формой хоккейной клюшки, перголы со скамейками — визуально напоминают спортивную раздевалку, а также на аллее появится круглая скамья для отдыха в форме хоккейной шайбы. Кроме того, на территории установят восемь информационных стендов, которые расскажут об истории ярославского хоккейного клуба „Локомотив“», — рассказали в мэрии города.

Пергола — это навес, в оформлении которого часто используются вьющиеся растения.

Также на аллее будет детская зона с игровыми панелями и бизибордами. А центральной частью композиции станет мемориальный арт-объект, посвященный хоккейной команде «Локомотив».

Аллея создается по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За проект проголосовали более 23 тысяч жителей города. Работы выполняет городское предприятие «Горзеленхозстрой». На реализацию проекта выделен 51 миллион 173 тысячи рублей.

Форвард «Локомотива» Иван Ткаченко погиб вместе с командой, тренерами и сотрудниками клуба 7 сентября 2011 года в результате крушения Як-42 в Туношне. В этой авиакатастрофе погибло 44 человека. Вскоре после смерти Ивана широкой общественности стало известно, что он активно занимался благотворительностью. Он в течение нескольких лет анонимно переводил огромные суммы на лечение больных детей.

В мэрии Ярославля показали эскизы, какой должна стать аллея после завершения всех работ.

Аллея появится на улице Панина В Дзержинском районе

Фонари будут напоминать клюшки, а лавочки с навесами — хоккейные раздевалки

На аллее уложат плитку и посадят новые деревья

Вдоль аллеи разместят информационные стенды с данными о «Локомотиве»

Здесь должны появиться фонтаны. Изначально говорилось о двух

Центром композиции станет хоккейный мемориал

Круглые лавочки похожи на шайбы