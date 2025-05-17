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Город Спилят 111 деревьев: в Ярославле начали благоустраивать аллею Ивана Ткаченко. Видео

Спилят 111 деревьев: в Ярославле начали благоустраивать аллею Ивана Ткаченко. Видео

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6 комментариев
В Брагине сделают аллею Ивана Ткаченко | Источник: Мэрия Ярославля / TelegramВ Брагине сделают аллею Ивана Ткаченко | Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

В Брагине сделают аллею Ивана Ткаченко

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле начали благоустраивать аллею имени хоккеиста Ивана Ткаченко. Сквер хотят сделать вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе.

«Это первый этап благоустройства пространства на улице Панина за Свято-Тихоновским храмом. Сотрудники „Горзеленхозстроя“ производят вырубку сорных растений в границах будущей аллеи. Выпиленные деревья и кустарники вывезем по окончании работ», — сообщил мэр Артем Молчанов 16 мая.

Работы по благоустройству аллеи проводит ярославское предприятие «Горзеленхозстрой». В мэрии отметили, что разрешение на спил деревьев подрядчику было выдано заранее.

Что известно про подрядчика?

«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе.

С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.

Для благоустройства аллеи спиливают деревья

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

«Часть деревьев подвержена грибковому заболеванию из-за постоянной повышенной влажности, остальные признаны усыхающими. Кроме того, корневые системы больших деревьев могут нарушить целостность покрытий будущей аллеи. Всего вырубке подлежат 111 деревьев», — уточнили в мэрии.

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На месте срубленных деревьев обещают высадить новые растения. Также планируется прокладка пешеходных тротуаров, строительство парковки, оснащение аллеи освещением и устройство ливневой канализации.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аллея Иван Ткаченко Благоустройство
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Комментарии
6
Гость
36 минут
Что за благоустройство такое, первым делом голь везде устраивают, деревья и зелень уничтожают. Раскурочат все - и на этом все бросят!
Гость
26 минут
Оставьте деревья в покое! Их и так не осталось!
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