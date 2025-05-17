Спилят 111 деревьев: в Ярославле начали благоустраивать аллею Ивана Ткаченко. Видео

В Ярославле начали благоустраивать аллею имени хоккеиста Ивана Ткаченко. Сквер хотят сделать вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе.
«Это первый этап благоустройства пространства на улице Панина за Свято-Тихоновским храмом. Сотрудники „Горзеленхозстроя“ производят вырубку сорных растений в границах будущей аллеи. Выпиленные деревья и кустарники вывезем по окончании работ», — сообщил мэр Артем Молчанов 16 мая.
Работы по благоустройству аллеи проводит ярославское предприятие «Горзеленхозстрой». В мэрии отметили, что разрешение на спил деревьев подрядчику было выдано заранее.
Что известно про подрядчика?
«Горзеленхозстрой» — городское предприятие, учредителем которого является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославль. Оно занимается уборкой в городе.
С 2021 года городское предприятие возглавлял Виталий Запевалов. Однако в апреле 2024 года директора «Горзеленхозстроя» и гендиректора компании «Яр-Васанж» задержали из-за мошенничества при вывозе снега в снегоплавильню. 3 марта 2025 года директором «Горзеленхозстрой» стал депутат муниципалитета восьмого созыва Андрей Степанов.
«Часть деревьев подвержена грибковому заболеванию из-за постоянной повышенной влажности, остальные признаны усыхающими. Кроме того, корневые системы больших деревьев могут нарушить целостность покрытий будущей аллеи. Всего вырубке подлежат 111 деревьев», — уточнили в мэрии.
На месте срубленных деревьев обещают высадить новые растения. Также планируется прокладка пешеходных тротуаров, строительство парковки, оснащение аллеи освещением и устройство ливневой канализации.