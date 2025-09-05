НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город «Уклонение участника»: в Ярославле компания отказалась строить фонтан на аллее имени Ивана Ткаченко

«Уклонение участника»: в Ярославле компания отказалась строить фонтан на аллее имени Ивана Ткаченко

При этом фирма стала победителем аукциона

Так может выглядеть будущий фонтан на аллее | Источник: Центр развития городских территорий

Так может выглядеть будущий фонтан на аллее

Источник:

Центр развития городских территорий

В Ярославле подвели итоги аукциона по заключению контракта на строительство нового фонтана на территории аллеи имени погибшего хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко в Дзержинском районе. Правда, победившая компания отказалась подписывать документы и выполнять работы.

«Победитель — отказ от заключения контракта или уклонение участника от заключения контракта», — говорится на сайте «Госзакупок».

Изначально власти готовы были заплатить за работы 16,2 миллиона рублей. Компания, победившая в аукционе, предлагала построить фонтан за 14,1 миллиона рублей. Второй участник хотел получить чуть больше — 14,2 миллиона. При этом по проекту контракта работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2025 года.

Мы запросили в мэрии информацию, почему компания-победитель не стала заключать контракт. Ответ опубликуем.

Ранее в городской администрации сообщали, что на территории аллеи имени Ивана Ткаченко хотят установить два фонтана.

Сама аллея появится вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма. Территорию благоустраивает «Горзеленхозстрой».

В мае рабочие начали очищать участок от сорняков, больных деревьев и кустарников. На месте срубленных деревьев обещают высадить новые. Планируется проложить тротуары, построить парковку, установить освещение и обустроить ливневую канализацию. Мы показывали эскизы проекта. В начале сентября там уже начали укладывать плитку.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
