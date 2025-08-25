«Здесь общественный туалет. Мы это нюхаем»: репортаж с ярославской улицы, где снесут дома ради застройки

Ярославские власти решили снести четыре дома ради новой застройки на улице Свердлова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются пустить под снос четыре двухэтажных дома на улице Свердлова — № 77, 79, 81 и 83. Так называемую реновацию здесь пытались провести уже давно. Но сейчас дошло до дела. 24 июля 2025 года мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о комплексном развитии этой территории: на месте старых домов предлагается возвести новые — высотой от 4 до 8 этажей.

Стоят с 60-х годов

Здания, которые хотят пустить под снос, были построены в 60-х годах ХХ века. Стены у строений кирпичные, а перекрытия — деревянные. Более, чем за полвека дома заметно обветшали. На фасадах уже облупилась краска, где-то полностью обвалилась штукатурка, обнажив кирпичную кладку. В окнах частично не хватает стекол. Внутри также разруха. Дома устроены по типу коммуналок. На этаже по нескольку комнат, кухня и санузлы — общие.

Построенные в 60-е годы дома здесь уже дышат на ладан Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое плачевное состояние у дома № 83. Как говорят местные жители, он уже не раз горел. Самый страшный пожар в нем случился в июне 2018 года. Тогда в огне погиб мужчина, здание сделалось непригодным для проживания, люди отсюда съехали — после ЧП им предоставили места в маневренном фонде. Сейчас от дома остались голые стены, которые зарастают кустами.

Дом № 83 пустует уже семь лет после масштабного пожара Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Остальные дома еще частично жилые. Попасть в дом № 77 не представляет труда. Двери здесь не заперты. В общих коридорах, кухнях, ванных облупившаяся краска и чернота на стенах. Пахнет сыростью.

В дом № 77 можно попасть без проблем — двери здесь нараспашку Внутри ободранные стены, старые двери и полы Коридоры завалены хламом Удобства общие на этаж Ванная комната выглядит жутко Кажется, кухней здесь давно не пользуются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Бегают тараканы и крысы»

Дома № 79 и 81 заперты, зайти внутрь посторонним нельзя. Но о том, каково живется в них, наш портал знает не понаслышке.

Еще в 2022 году жильцы дома № 81 жаловались на ужасные условия своего обитания. Уже тогда подниматься по лестнице на второй этаж казалось опасным — деревянные ступени шатались под ногами. На полу в ванной комнате стояла невысыхающая лужа.

«Здесь тараканы бегают, крысы», — рассказала нам Ксения, у которой в доме жил пожилой отец.

Штукатурка на стенах частично обвалилась Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А недавно на еще более ухудшившиеся условия пожаловался еще один жилец этого же дома — 42-летний участник СВО Николай Люлин. Он до недавнего времени жил в доме с сестрой. По словам мужчины, у них не было горячей воды, потолки и стены внутри дома покрылись трещинами. Но после публикации на нашем сайте Николаю дали благоустроенную квартиру в Дзержинском районе.

Все четыре дома признаны аварийными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии Ярославля порталу 76.RU пояснили, что на данный момент все четыре дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Дом № 81 расселяется по региональной программе. А вот обязанность по предоставлению жилья жильцам трех других домов власти собирается возложить на застройщика, который придет работать на эту территорию.

«Я не буду видеть неба»

Судьбой того, что будет с этими строениями и на их месте, озабочены и жители соседних домов. Люди говорят, что ходить мимо разваливающихся зданий уже страшно. Но и перспектива строительства здесь восьмиэтажек некоторых настораживает.

«Я не против новых домов в этом месте. Единственное, что пугает — это период самой стройки. Не хотелось бы жить в постоянном шуме», — поделился с корреспондентом 76.RU житель соседнего дома № 85 по улице Свердлова Андрей.

Соседка Андрея по дому Марина тоже опасается будущей стройки.

«Боюсь, что наш дом начнет рушиться, потому что у нас в стенах есть сквозные трещины. Он тоже построен в 60-х годах», — рассказала она.

Жители соседнего дома боятся, что он тоже затрещит по швам во время новой стройки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При этом женщина уверена, что оставлять всё как есть тоже нельзя.

«Лучше построить новые дома, чем-то, что здесь сейчас. Сейчас здесь общественный туалет. И мы это нюхаем», — пожаловалась она.

С тревогой ждут новой стройки и в другом соседнем доме — № 81 корпус 3.

«Здесь собираются строить высокие дома. А у меня второй этаж, мне закроют окна, я не буду видеть неба. И еще вопрос — где новые жильцы будут ставить автомобили. У нас здесь и сейчас много машин, дышать нечем. И коммуникации здесь старые. Возможны проблемы с водой», — рассказала женщина по имени Роза.

Жительница дома № 81 корпус 3 опасается, что высокие дома закроют ей свет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По ее мнению, старые дома лучше всего заменить на такие же по размеру здания. Причем, лучше, если это будет не жилье, а какие-то социальные объекты.

О том, что в новых домах можно открыть детские учреждения, заявила и другая жительница района — Татьяна. Она живет неподалеку, на улице Чехова.

«Я поддерживаю идею со сносом. Здесь хорошее место, почти центр и такие ужасные дома! Страшно мимо них ходить, туда лазают посторонние. В любой момент может опять случится пожар. Вероятно при строительстве новых домов возникнут проблемы с парковкой. Но это беда всего центра. Инфраструктуры, конечно, хотелось бы больше. Будем рады, если какие-то детские кружки, секции откроют. Здесь очень много молодежи».

Жители окрестных домов в целом поддерживают снос бараков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Надо отметить, что многие жители района, дома которых не находятся в прямом соседстве с объектами, которые собираются сносить, поддерживают идею властей. В беседе с корреспондентом 76.RU они говорили о необходимости убрать бараки и построить на их месте новые дома.

Мэрия намерена найти застройщика на эту территорию на аукционе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, реновацию на этом месте власти города планировали еще в 2021 году. Это должен был быть пилотный для Ярославля проект. Предполагалось найти инвестора, который бы расселил и снес признанные на тот момент аварийными дома № 77, 81, 83, а также дом № 79. Вместо них планировалась новая застройка. Но проект забуксовал. Власти признали, что приостановили его для доработки.

Теперь процесс возобновился. Застройщика на эту территорию власти собираются найти на аукционе. По планам мэрии, проект может реализоваться в течение ближайших 10 лет.