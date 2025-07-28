«Я-то в чем провинился?»: участник СВО из Ярославля пожаловался, что остался один в аварийном доме

Ярославец остался последним жильцом аварийного дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы встретить гостей, 42-летний Николай Люлин спускается из своей комнаты на втором этаже к подъездной двери. Старые деревянные ступеньки, скрепленные между собой металлическими стяжками, жалобно скрипят и проминаются под каждым его шагом.

Двухэтажка на улице Свердлова, 81 в Ярославле дышит на ладан. Николай — последний ее обитатель. Остальных жильцов давно расселили, а мужчина остался, ему квартиру не дали.

Теперь он мечтает выбраться из рушащегося дома, вместе с которым рушатся его мечты на жизнь в нормальных условиях.

Вернулся с СВО — попал в хибару

В коммуналке на улице Свердлова раньше был прописан отец Николая. Сам мужчина жил там периодически вместе со своей сестрой. Затем Николай попал в колонию — встал на кривую дорожку и совершил несколько краж. Но полностью срок не отсидел — подписал контракт с ЧВК «Вагнер» в сентябре 2022 года.

Николай отправился на СВО из колонии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время боевых действий Николай получил несколько ранений и, по истечению службы, вернулся домой в 2023 году. Жить стал на две квартиры.

«У меня мама в Брагино в однушке. Она у меня больная. Мне надо ей два раза в день таблетки выдавать, приносить продукты. Она из дома не выходит, с памятью проблемы. А здесь я с сестрой живу», — рассказал Николай.

Деньги, полученные за участие в боевых действиях, Николай давно потратил. На 300 тысяч сделал маме ремонт в ванной, на остальные сбережения подарил машину племяннику. Так что покупать собственное жилье ему не на что. А потому, Николай продолжил жить в двухэтажке на Свердлова, хотя условия уже в течение нескольких лет оставляли желать лучшего.

«Дом этот с 2015 года числится под снос. Я три раза пытался приватизировать комнату, но мне не дали этого сделать из-за того, что дом числится под снос. Потом, в 2024 году, людей стали расселять. Мне звонили, спрашивали: „Вторичка интересует?“. Я говорю: „Интересует“. Сказали, что со мной свяжутся, но звонков больше не поступало. Я уже сам звонил на этот номер, но мне лишь говорили ждать, когда на Колышкина достроится дом», — рассказал Николай.

На потоке видны крупные проплешины — штукатурка отваливается буквально каждый день Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Забаррикадировались от бомжей»

Свой рассказ о злоключениях жителей дома Николай вел во время экскурсии по коридорам двухэтажки. Система устройства там стандартная для дома с коммунальными квартирами. Вдоль коридоров тянутся небольшие комнаты, на этаже — одна кухня и два туалета. Помыться можно в общей ванной, но горячей воды нет.

Потолки и стены внутри дома покрыты трещинами. Местами не хватает больших пластов штукатурки. Взору открылись «гуляющие» деревянные перекрытия потолка. Кажется, того и гляди они рухнут.

Деревянные перекрытия сгнили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревянная лестница выглядит хлипкой. Ступени закрепили деревянными стяжками, чтобы уменьшить зазоры между ними Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выход на общий балкон из коридора на первом этаже перекрыт и завален всяким хламом. Николай объяснил: это неспроста.

«Это мы от бомжей забаррикадировались. Один пришел однажды, говорит: „Пустите погреться“. Наркоманы здесь кололись. Дальше, я думаю, будет хуже. Сейчас разойдется, что дом расселили, и начнется. Ничего здесь хорошего нет. Сами видите, в каком тут все состоянии», — рассказал Николай.

Окна занавесили, чтобы посторонние не видели, что творится внутри Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай говорит, что в дом несколько раз на его памяти приезжала проверяющая комиссия. Однажды после ЧП — когда снаружи обвалилась часть стены.

«Причем нормально обвалилась. Пошло какое-то движение со стороны администрации. Дяденьки в пинджаках туда-сюда походили, а спустя несколько месяцев началось расселение», — рассказал Николай.

После случая с обрушением стены на дом обратили внимание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая кухня выглядит заброшенной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В доме есть отопление, электричество и газ. Горячей воды нет. Летом Николай и его сестра платят за коммунальные услуги около двух тысяч рублей с учетом того, что живут в комнате площадью 14 квадратных метров. С отоплением — почти четыре.

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«Я-то в чем провинился?»

Николай хочет уехать на спецоперацию, но пока не может. Ему нужно следить за мамой. Поэтому сейчас он перебивается шабашками — занимается ремонтом квартир с соседом.

«Я хочу, чтобы была какая-то справедливость. В чем я-то провинился? Дайте мне тоже какую-то вторичку, здесь, на Пятерке, я буду рад. Да хоть в Брагине! Хоть на окраине Брагина, там мать будет ближе», — в сердцах произнес Николай.

Николай готов переехать из Ленинского района в Брагино, а вот на Резинотехнику не поедет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие взяли деньгами

По информации мэрии Ярославля, дом на улице Свердлова, 81 был признан аварийным еще в январе 2015 года.

В коммуналке подлежали восстановлению 29 комнат общей площадью 730,9 квадратных метра.

«В том числе 27 жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности и два жилых помещения по договорам социального найма», — пояснили в администрации.

Часть жильцов согласилась на денежную компенсацию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти рассказали, что сейчас расселены уже 22 комнаты. Жители 21 из них получили компенсации на покупку квартир, а еще в одном случае по договору социального найма было предоставлено благоустроенное жилое помещение.

С собственниками еще шести квартир вопрос об их расселении решается через суд. Часть из них хотят получить денежную компенсацию, а кто-то — квартиру.

«Нанимателю одного жилого помещения будет предоставлено благоустроенное жилое помещение в строящемся 100-квартирном доме на улице Колышкина», — говорится в ответе администрации. Судя по всему, здесь речь идет как раз о Николае.

Полностью дом планируют расселить в 2026 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полностью расселить дом планируют в 2026 году. После этого двухэтажку снесут. В мэрии Ярославля сообщили, что территорию на улице Свердлова напротив домов № 86, 88, 90, 94 решили отдать под комплексное развитие. То есть под строительство нового жилья и прочей инфраструктуры. Примерный срок реализации проекта — 10 лет.

Тем временем губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что по региональной программе расселения за последние три года улучшили условия для 2800 человек, а всего новое жилье получили почти пять тысяч человек.

«Расселено более 83 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. За счет областных средств дополнительно владельцами новых квартир стали еще почти 630 человек. Объем финансирования составил 4,2 млрд рублей», — рассказал губернатор.