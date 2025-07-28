НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

вос.

 753мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,55
EUR 93,35
Медведи купаются и обнимаются
Куда поехать на электричке
Как правильно ухаживать за зубами
Тренер добавит пикантности на турнире
Круиз на четырехпалубном теплоходе
Обзор на старейший ТЦ
Несовершеннолетний сбил пешехода
Летние предложения медцентров Ярославля
Афиша выходных
Погодное ненастье
Город «Я-то в чем провинился?»: участник СВО из Ярославля пожаловался, что остался один в аварийном доме

«Я-то в чем провинился?»: участник СВО из Ярославля пожаловался, что остался один в аварийном доме

Он мечтает добиться расселения и переехать в благоустроенную квартиру

475
2 комментария
Ярославец остался последним жильцом аварийного дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославец остался последним жильцом аварийного дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославец остался последним жильцом аварийного дома

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы встретить гостей, 42-летний Николай Люлин спускается из своей комнаты на втором этаже к подъездной двери. Старые деревянные ступеньки, скрепленные между собой металлическими стяжками, жалобно скрипят и проминаются под каждым его шагом.

Двухэтажка на улице Свердлова, 81 в Ярославле дышит на ладан. Николай — последний ее обитатель. Остальных жильцов давно расселили, а мужчина остался, ему квартиру не дали.

Теперь он мечтает выбраться из рушащегося дома, вместе с которым рушатся его мечты на жизнь в нормальных условиях.

Вернулся с СВО — попал в хибару

В коммуналке на улице Свердлова раньше был прописан отец Николая. Сам мужчина жил там периодически вместе со своей сестрой. Затем Николай попал в колонию — встал на кривую дорожку и совершил несколько краж. Но полностью срок не отсидел — подписал контракт с ЧВК «Вагнер» в сентябре 2022 года.

Николай отправился на СВО из колонии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай отправился на СВО из колонии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай отправился на СВО из колонии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время боевых действий Николай получил несколько ранений и, по истечению службы, вернулся домой в 2023 году. Жить стал на две квартиры.

«У меня мама в Брагино в однушке. Она у меня больная. Мне надо ей два раза в день таблетки выдавать, приносить продукты. Она из дома не выходит, с памятью проблемы. А здесь я с сестрой живу», — рассказал Николай.

Николай показывает свои шрамы. Это&nbsp;— результат ранения, полученного во время боевых действий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай показывает свои шрамы. Это&nbsp;— результат ранения, полученного во время боевых действий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Николай проходил лечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай проходил лечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деньги, полученные за участие в боевых действиях, Николай давно потратил. На 300 тысяч сделал маме ремонт в ванной, на остальные сбережения подарил машину племяннику. Так что покупать собственное жилье ему не на что. А потому, Николай продолжил жить в двухэтажке на Свердлова, хотя условия уже в течение нескольких лет оставляли желать лучшего.

«Дом этот с 2015 года числится под снос. Я три раза пытался приватизировать комнату, но мне не дали этого сделать из-за того, что дом числится под снос. Потом, в 2024 году, людей стали расселять. Мне звонили, спрашивали: „Вторичка интересует?“. Я говорю: „Интересует“. Сказали, что со мной свяжутся, но звонков больше не поступало. Я уже сам звонил на этот номер, но мне лишь говорили ждать, когда на Колышкина достроится дом», — рассказал Николай.

На потоке видны крупные проплешины&nbsp;— штукатурка отваливается буквально каждый день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа потоке видны крупные проплешины&nbsp;— штукатурка отваливается буквально каждый день | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На потоке видны крупные проплешины — штукатурка отваливается буквально каждый день

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Забаррикадировались от бомжей»

Свой рассказ о злоключениях жителей дома Николай вел во время экскурсии по коридорам двухэтажки. Система устройства там стандартная для дома с коммунальными квартирами. Вдоль коридоров тянутся небольшие комнаты, на этаже — одна кухня и два туалета. Помыться можно в общей ванной, но горячей воды нет.

Туалет выглядит не лучшим образом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТуалет выглядит не лучшим образом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Раковины пожелтели от времени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаковины пожелтели от времени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Еще один туалет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще один туалет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
С местной сантехникой нужно проявлять осторожность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС местной сантехникой нужно проявлять осторожность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Краска на стенах в ванной потрескалась, в некоторых местах успела образоваться плесень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКраска на стенах в ванной потрескалась, в некоторых местах успела образоваться плесень | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Штукатурка несколько раз падала на голову жителям, принимавшим душ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШтукатурка несколько раз падала на голову жителям, принимавшим душ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Потолки и стены внутри дома покрыты трещинами. Местами не хватает больших пластов штукатурки. Взору открылись «гуляющие» деревянные перекрытия потолка. Кажется, того и гляди они рухнут.

Деревянные перекрытия сгнили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДеревянные перекрытия сгнили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревянные перекрытия сгнили

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревянная лестница выглядит хлипкой. Ступени закрепили деревянными стяжками, чтобы уменьшить зазоры между ними | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДеревянная лестница выглядит хлипкой. Ступени закрепили деревянными стяжками, чтобы уменьшить зазоры между ними | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деревянная лестница выглядит хлипкой. Ступени закрепили деревянными стяжками, чтобы уменьшить зазоры между ними

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выход на общий балкон из коридора на первом этаже перекрыт и завален всяким хламом. Николай объяснил: это неспроста.

«Это мы от бомжей забаррикадировались. Один пришел однажды, говорит: „Пустите погреться“. Наркоманы здесь кололись. Дальше, я думаю, будет хуже. Сейчас разойдется, что дом расселили, и начнется. Ничего здесь хорошего нет. Сами видите, в каком тут все состоянии», — рассказал Николай.

Окна занавесили, чтобы посторонние не видели, что творится внутри | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкна занавесили, чтобы посторонние не видели, что творится внутри | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна занавесили, чтобы посторонние не видели, что творится внутри

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно, что жильцы старались следить за общими помещениями, но износ здания дает о себе знать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидно, что жильцы старались следить за общими помещениями, но износ здания дает о себе знать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Люди пытались украсить кухню растениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди пытались украсить кухню растениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Раньше жильцы этажа готовили на одной кухне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаньше жильцы этажа готовили на одной кухне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай говорит, что в дом несколько раз на его памяти приезжала проверяющая комиссия. Однажды после ЧП — когда снаружи обвалилась часть стены.

«Причем нормально обвалилась. Пошло какое-то движение со стороны администрации. Дяденьки в пинджаках туда-сюда походили, а спустя несколько месяцев началось расселение», — рассказал Николай.

После случая с обрушением стены на дом обратили внимание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле случая с обрушением стены на дом обратили внимание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После случая с обрушением стены на дом обратили внимание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая кухня выглядит заброшенной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВторая кухня выглядит заброшенной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вторая кухня выглядит заброшенной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В доме есть отопление, электричество и газ. Горячей воды нет. Летом Николай и его сестра платят за коммунальные услуги около двух тысяч рублей с учетом того, что живут в комнате площадью 14 квадратных метров. С отоплением — почти четыре.

В комнате, где живут Николай и его сестра, царит порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ комнате, где живут Николай и его сестра, царит порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Николай гордится своими наградами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай гордится своими наградами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Места в комнате мало, но брат с сестрой постарались уместить там все самое важное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМеста в комнате мало, но брат с сестрой постарались уместить там все самое важное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
И нашли место для питомца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ нашли место для питомца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Николай мечтает о квартире в доме поновее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай мечтает о квартире в доме поновее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я-то в чем провинился?»

Николай хочет уехать на спецоперацию, но пока не может. Ему нужно следить за мамой. Поэтому сейчас он перебивается шабашками — занимается ремонтом квартир с соседом.

«Я хочу, чтобы была какая-то справедливость. В чем я-то провинился? Дайте мне тоже какую-то вторичку, здесь, на Пятерке, я буду рад. Да хоть в Брагине! Хоть на окраине Брагина, там мать будет ближе», — в сердцах произнес Николай.

Николай готов переехать из Ленинского района в Брагино, а вот на Резинотехнику не поедет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНиколай готов переехать из Ленинского района в Брагино, а вот на Резинотехнику не поедет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Николай готов переехать из Ленинского района в Брагино, а вот на Резинотехнику не поедет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие взяли деньгами

По информации мэрии Ярославля, дом на улице Свердлова, 81 был признан аварийным еще в январе 2015 года.

В коммуналке подлежали восстановлению 29 комнат общей площадью 730,9 квадратных метра.

«В том числе 27 жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности и два жилых помещения по договорам социального найма», — пояснили в администрации.

Часть жильцов согласилась на денежную компенсацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть жильцов согласилась на денежную компенсацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть жильцов согласилась на денежную компенсацию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти рассказали, что сейчас расселены уже 22 комнаты. Жители 21 из них получили компенсации на покупку квартир, а еще в одном случае по договору социального найма было предоставлено благоустроенное жилое помещение.

С собственниками еще шести квартир вопрос об их расселении решается через суд. Часть из них хотят получить денежную компенсацию, а кто-то — квартиру.

«Нанимателю одного жилого помещения будет предоставлено благоустроенное жилое помещение в строящемся 100-квартирном доме на улице Колышкина», — говорится в ответе администрации. Судя по всему, здесь речь идет как раз о Николае.

Полностью дом планируют расселить в 2026 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолностью дом планируют расселить в 2026 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полностью дом планируют расселить в 2026 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Полностью расселить дом планируют в 2026 году. После этого двухэтажку снесут. В мэрии Ярославля сообщили, что территорию на улице Свердлова напротив домов № 86, 88, 90, 94 решили отдать под комплексное развитие. То есть под строительство нового жилья и прочей инфраструктуры. Примерный срок реализации проекта — 10 лет.

Тем временем губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что по региональной программе расселения за последние три года улучшили условия для 2800 человек, а всего новое жилье получили почти пять тысяч человек.

«Расселено более 83 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. За счет областных средств дополнительно владельцами новых квартир стали еще почти 630 человек. Объем финансирования составил 4,2 млрд рублей», — рассказал губернатор.

В этом году планируют расселить больше 12 тысяч квадратных метров аварийного фонда.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аварийный дом Расселение Жилье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
12 минут
Надо потерпеть и отнестись с пониманием.
Гость
18 минут
Статья об оправдании сноса и постройки человейников?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Большая конкуренция за покупателя»: эксперт — о том, оживит ли рынок ипотеки снижение ключевой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление