Могут появиться 8-этажки: в центре Ярославля снесут жилой квартал ради новой застройки

В Ярославле четыре жилых дома снесут ради новой застройки. Территорию на улице Свердлова в Ленинском районе (напротив домов № 86, 88, 90, 94) мэрия города решила отдать под комплексное развитие. То есть под строительство нового жилья и прочей инфраструктуры. Соответствующее постановление 24 июля подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.
Под снос должны пойти двухэтажные дома № 77, 79, 81 и 83. Участок под ними площадью 7 815 квадратных метров выставят на торги для поиска застройщика.
«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии — 10 лет с момента заключения договора», — поясняется в документе.
На участке можно будет возводить жилые дома высотой до 8 этажей, а также трехэтажные объекты бытового обслуживания, магазины, физкультурные комплексы автостоянки, детские сады. Возможно также строительство школ и учреждений дополнительного образования высотой до четырех этажей.
Напомним, о том, что эту территорию хотят отдать под комплексную застройку стало известно в апреле 2024 года. Дома, которые пойдут под снос, были построены еще в 50-е годы ХХ века. Объектами культурного наследия они не признаны.
Реновацию на этом месте власти города планировали еще в 2021 году. Это должен был быть пилотный для Ярославля проект. Предполагалось найти инвестора, который бы расселил и снес признанные на тот момент аварийными дома № 77, 81, 83, а также дом № 79. Вместо них планировалась новая застройка. Но проект забуксовал. Власти признали, что приостановили его для доработки.