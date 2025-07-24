Могут появиться 8-этажки: в центре Ярославля снесут жилой квартал ради новой застройки

В Ленинском районе Ярославля снесут четыре дома Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле четыре жилых дома снесут ради новой застройки. Территорию на улице Свердлова в Ленинском районе (напротив домов № 86, 88, 90, 94) мэрия города решила отдать под комплексное развитие. То есть под строительство нового жилья и прочей инфраструктуры. Соответствующее постановление 24 июля подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Под снос должны пойти двухэтажные дома № 77, 79, 81 и 83. Участок под ними площадью 7 815 квадратных метров выставят на торги для поиска застройщика.

«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии — 10 лет с момента заключения договора», — поясняется в документе.

Территория для комплексного развития обведена сиреневым Источник: мэрия Ярославля

На участке можно будет возводить жилые дома высотой до 8 этажей, а также трехэтажные объекты бытового обслуживания, магазины, физкультурные комплексы автостоянки, детские сады. Возможно также строительство школ и учреждений дополнительного образования высотой до четырех этажей.

Напомним, о том, что эту территорию хотят отдать под комплексную застройку стало известно в апреле 2024 года. Дома, которые пойдут под снос, были построены еще в 50-е годы ХХ века. Объектами культурного наследия они не признаны.