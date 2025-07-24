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Город Могут появиться 8-этажки: в центре Ярославля снесут жилой квартал ради новой застройки

Могут появиться 8-этажки: в центре Ярославля снесут жилой квартал ради новой застройки

Постановление подписал мэр города

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6 комментариев
В Ленинском районе Ярославля снесут четыре дома | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ленинском районе Ярославля снесут четыре дома | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
В Ленинском районе Ярославля снесут четыре дома
Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле четыре жилых дома снесут ради новой застройки. Территорию на улице Свердлова в Ленинском районе (напротив домов № 86, 88, 90, 94) мэрия города решила отдать под комплексное развитие. То есть под строительство нового жилья и прочей инфраструктуры. Соответствующее постановление 24 июля подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Под снос должны пойти двухэтажные дома № 77, 79, 81 и 83. Участок под ними площадью 7 815 квадратных метров выставят на торги для поиска застройщика.

«Предельный срок реализации решения о комплексном развитии — 10 лет с момента заключения договора», — поясняется в документе.

Территория для комплексного развития обведена сиреневым | Источник: мэрия Ярославля Территория для комплексного развития обведена сиреневым | Источник: мэрия Ярославля

Территория для комплексного развития обведена сиреневым

Источник:

мэрия Ярославля

На участке можно будет возводить жилые дома высотой до 8 этажей, а также трехэтажные объекты бытового обслуживания, магазины, физкультурные комплексы автостоянки, детские сады. Возможно также строительство школ и учреждений дополнительного образования высотой до четырех этажей.

Напомним, о том, что эту территорию хотят отдать под комплексную застройку стало известно в апреле 2024 года. Дома, которые пойдут под снос, были построены еще в 50-е годы ХХ века. Объектами культурного наследия они не признаны.

Реновацию на этом месте власти города планировали еще в 2021 году. Это должен был быть пилотный для Ярославля проект. Предполагалось найти инвестора, который бы расселил и снес признанные на тот момент аварийными дома № 77, 81, 83, а также дом № 79. Вместо них планировалась новая застройка. Но проект забуксовал. Власти признали, что приостановили его для доработки.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Снос домов Строительство Комплексное развитие территории Мэрия Ярославля
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Комментарии
6
Гость
39 минут
Ни парковок, ни зелёной зоны, ни ...
Гость
43 минуты
куда девают жителей?
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