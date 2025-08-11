Вместо «Шинника»: когда в Ярославле могут построить новый стадион за 12 млрд

Что будет со стадионом «Шинник» в Ярославле Источник: Роман Киселев / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев рассказал о планах на стадион «Шинник» в центре Ярославля. Этот вопрос был поднят во время интервью главы региона телеканалу «ЯПервый».

По его словам, конкретного решения о том, будут ли сносить стадион или реконструировать, пока нет.

Однако он уточнил, что приводить «Шинник» в порядок финансово невыгодно. На это может понадобиться столько же денег, как на строительство новой спортивной площадки.

«Есть вариант модернизации, но это, скажу так, утопично, потому что его реконструкция займет примерно же столько денег, сколько строительство нового. Потому что его проще снести и построить новый, нежели из старого физически и морально стадиона делать современный. Просто хотя бы потому что за это время изменились все градостроительные нормы. И он вообще никак не соответствует. Поэтому, по большому счету, нужно строить новый стадион», — рассказал глава региона.

По подсчетам на строительство нового объекта нужно минимум 12 млрд рублей. От федерального правительства всю сумму получить не удастся. Поэтому власти надеются на помощь частного инвестора.

«Это серьезные деньги. А по ходу дела он еще, естественно, будет дорожать. Потому что у нас все дорожает ежегодно. И поэтому здесь должны быть и федеральные и региональные деньги и деньги частного инвестора. Если мы сумеем их убедить, если мы выйдем на это решение, то тогда мы будем проектировать и строить новый стадион», — рассказал Михаил Евраев.

Так как точной информации о том, будут ли вообще в Ярославле строить новый стадион, нет, глава региона называет ориентировочные сроки начала работ. По его словам, этим вопросом власти занимаются всего лишь полгода или год.

«Еще два года точно впереди. До начала строительства, если мы сможем этого добиться, потому что время экономически сложное, еще точно два года. Это если у нас все будет складываться и получаться. То не меньше двух лет до начала строительства, не до завершения. И еще строить потом года два, не меньше. Поэтому это вопрос пятилетки», — объяснил Михаил Евраев.

Ранее губернатор предполагал, что принять участие в финансировании может банк ПСБ, поменявший московскую прописку на ярославскую. В этом случае власти готовы предоставить инвестору землю под «Шинником» для строительства нового объекта для банка.

Еще в декабре 2024 года стало известно, что ПСБ переедет из Москвы в Ярославль. Об этом сообщили губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель правления банка Петр Фрадков. По словам Фрадкова, частичный переезд в регион положительно скажется на его социально-экономическом развитии — в частности, за счет роста налоговых поступлений и привлечения инвестиций в коммерческие и общественно значимые проекты.

В апреле 2025 года ПСБ поменял московскую прописку на ярославскую. Теперь головной офис финансовой организации зарегистрирован в Ярославле на улице Республиканской, в доме № 16.