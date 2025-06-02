НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

штиль.

 749мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,13
EUR 90,38
Отменили штрафы в автобусах
Почему не работает интернет
Отменили бесплатный автобус до ТЦ
Когда отремонтируют «Шинник»
Переговоры России и Украины
Школьника удалили с ЕГЭ
Кадровые перестановки в правительстве
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как отдыхаем в июне
Город «Имеет физический и моральный износ»: при каких условиях в Ярославле отремонтируют стадион «Шинник»

«Имеет физический и моральный износ»: при каких условиях в Ярославле отремонтируют стадион «Шинник»

Публикуем ответ властей

1 345
19 комментариев
Власти рассказали, при каких условиях приступят к реконструкции стадиона «Шинник» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти рассказали, при каких условиях приступят к реконструкции стадиона «Шинник» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти рассказали, при каких условиях приступят к реконструкции стадиона «Шинник» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, при каких условиях в Ярославле реконструируют стадион «Шинник» в центре города. На плачевное состояние футбольной площадки на улице Победы обратил внимание читатель 76.RU Артем.

«Стадион „Шинник“ не отвечает нормам Высшей лиги, а денег на его реконструкцию нет», — написал ярославец.

В региональном Министерстве спорта согласились с местным жителем.

«В настоящее время стадион имеет значительный физический и моральный износ и не в полном объеме отвечает требованиям современных норм и стандартов, предъявляемым к объектам спорта такого уровня», — прокомментировали в Министерстве спорта Ярославской области.

При этом реконструкция стадиона возможна будет только при условии выделения средств из федерального бюджета.

«Учитывая высокую социальную значимость данного стадиона, правительством Ярославской области организована соответствующая работа по выполнению полного комплекса необходимых мероприятий, направленных на подготовку проектно-сметной документации в отношении стадиона „Шинник“ в Ярославле», — добавили в Минспорте.

Чтобы добиться федерального финансирования, региональное правительство направило заявки на включение ярославского стадиона в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» действует с 2022 года и направлена на повышение уровня физической активности населения и укрепление позиций российского спорта на международной арене. Основная цель — довести долю граждан, регулярно занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.

В мае 2025 года на фасаде трибун стадиона появился новый арт-объект, посвященный истории Ярославля. Ранее мы рассказывали, кто стал автором идеи.

А вы как считаете, нуждается стадион «Шинник» в реконструкции?

Да
Нет
Не знаю
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стадион Шинник Реконструкция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
7 часов
Снести и строить новый в другом месте с парком и парковкой.
Гость
7 часов
однозначно снести. футбольный клуб в Ярославле это бездонная яма для отмыва бабла. Только частные клубы имеют место быть в наших коррупционных реалиях.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление