«Имеет физический и моральный износ»: при каких условиях в Ярославле отремонтируют стадион «Шинник»

Власти рассказали, при каких условиях приступят к реконструкции стадиона «Шинник» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стало известно, при каких условиях в Ярославле реконструируют стадион «Шинник» в центре города. На плачевное состояние футбольной площадки на улице Победы обратил внимание читатель 76.RU Артем.

«Стадион „Шинник“ не отвечает нормам Высшей лиги, а денег на его реконструкцию нет», — написал ярославец.

В региональном Министерстве спорта согласились с местным жителем.

«В настоящее время стадион имеет значительный физический и моральный износ и не в полном объеме отвечает требованиям современных норм и стандартов, предъявляемым к объектам спорта такого уровня», — прокомментировали в Министерстве спорта Ярославской области.

При этом реконструкция стадиона возможна будет только при условии выделения средств из федерального бюджета.

«Учитывая высокую социальную значимость данного стадиона, правительством Ярославской области организована соответствующая работа по выполнению полного комплекса необходимых мероприятий, направленных на подготовку проектно-сметной документации в отношении стадиона „Шинник“ в Ярославле», — добавили в Минспорте.

Чтобы добиться федерального финансирования, региональное правительство направило заявки на включение ярославского стадиона в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» действует с 2022 года и направлена на повышение уровня физической активности населения и укрепление позиций российского спорта на международной арене. Основная цель — довести долю граждан, регулярно занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.

В мае 2025 года на фасаде трибун стадиона появился новый арт-объект, посвященный истории Ярославля. Ранее мы рассказывали, кто стал автором идеи.