Надвигается ненастье: для ярославцев сделали экстренное предупреждение

Для ярославцев сделали экстренное предупреждение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

10 августа в Ярославской области ожидается гроза. Изменения в погоде прогнозируют на период с шести утра и до шести вечера.

«Кратковременный дождь, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — сделали экстренное предупреждение в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Граждан попросили быть внимательнее и осторожнее. Также напомнили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно, а телефон экстренных служб 112.

Ранее эксперты «Фобос» также дали прогноз на 10 августа. Метеорологи сообщили, что в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь.

«Ночью +12…14 °С, днем +19…21 °С, ветер западный, умеренный», — ранее рассказали в «Фобосе».