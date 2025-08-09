НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Надвигается ненастье: для ярославцев сделали экстренное предупреждение

Надвигается ненастье: для ярославцев сделали экстренное предупреждение

Как пройдет последний день недели

328
Для ярославцев сделали экстренное предупреждение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Для ярославцев сделали экстренное предупреждение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для ярославцев сделали экстренное предупреждение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

10 августа в Ярославской области ожидается гроза. Изменения в погоде прогнозируют на период с шести утра и до шести вечера.

«Кратковременный дождь, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — сделали экстренное предупреждение в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Граждан попросили быть внимательнее и осторожнее. Также напомнили, что нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно, а телефон экстренных служб 112.

Ранее эксперты «Фобос» также дали прогноз на 10 августа. Метеорологи сообщили, что в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь.

«Ночью +12…14 °С, днем +19…21 °С, ветер западный, умеренный», — ранее рассказали в «Фобосе».

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнавать в режиме онлайн в сервисе «Погода 76.RU».

Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Погода
